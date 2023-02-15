Nguyên nhân ban đầu vụ cháy trong trường Tiểu học Yên Hoà ở Hà Nội

Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã điều động CBCS và phương tiện đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng gần 12h trưa 15/2, một đám cháy đã xảy ra tại trường Tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm trên, khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực tầng hầm tòa C của trường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một phụ huynh có con đang học lớp 1 tại trường cho biết, anh đang ở khu vực Vũ Trọng Phụng thì nhận được tin trường học bị cháy nên chạy đến đón con.

Đến khoảng gần 13h ngày 15/3, đám cháy trong trường Tiểu học Yên Hoà (Hà Nội) đã được xử lý. Học sinh được các thầy, cô giáo hướng dẫn tập trung tại sân trường. Một số phụ huynh học sinh được liên hệ đến đón con về.

"Con tôi học ở tầng 1 trong khi cháy xuất phát từ dưới tầng hầm. Rất may cháu và các bạn không việc gì", anh này nói. Kể lại sự việc với bà nội qua điện thoại, cháu bé nói: Khi cả lớp vừa ăn xong, tắt điện để đi ngủ thì xuất hiện khói và có mùi khét. Cả lớp đều chạy ra khỏi phòng.

Phía Trường Tiểu học Yên Hoà cho biết, khoảng vài chục phút sau khi phát hiện, đám cháy đã được dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người, dù có gây bất ngờ, hoảng hốt cho cả giáo viên và các học sinh.

"Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chúng tôi đã gọi điện tới tổng đài 114, gọi công an phường, đồng thời nhờ lực lượng bảo vệ của Trường Mầm non Yên Hoà, lực lượng bảo vệ toà chung cư đối diện tham gia phân luồng học sinh", vị này nói.

Đồng thời, các giáo viên nhà trường đã kiểm đếm toàn bộ học sinh, đồng thời liên hệ với phụ huynh học sinh để đến đón con về. Trong thời gian lo xử lý vụ cháy, các giáo viên vẫn đảm bảo người đến đón con phải rõ thông tin và báo lại cho phụ huynh trong nhóm liên lạc để tránh những tình huống sơ suất.

Khu vực xuất hiện vụ cháy ở tầng hầm của Trường Tiểu học Yên Hoà - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hầm nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong toả khu vực tầng hầm của Trường Tiểu học Yên Hoà - nơi xuất phát vụ cháy. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt để khảo sát hiện trường. Dưới tầng hầm có nhiều xe đạp của học sinh, khói ám đen cả mặt trên tầng hầm.

"Đến nay, về cơ bản vụ cháy đã được xử lý xong. Chúng tôi cũng đã thông báo cho các phụ huynh đến đón con vì chiều 15/2 các con được nghỉ học. Về nguyên nhân vụ cháy, hiện lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý, nhưng thông tin ban đầu có thể do chập điện gây ra", vị này thông tin thêm.