Cháy rừng rực dãy hàng quán ở Hà Đông, một căn bị sập hoàn toàn

Cửa hàng sửa xe máy ở số 19 khu đất dịch vụ 3 Văn Phú, phường Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) bốc cháy rồi đổ sập, lửa lan sang kiot lân cận.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 4/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra dãy hàng quán tại khu đất dịch vụ thuộc phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, khoảng 18h29 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại số 19 - cửa hàng sửa xe máy, khu đất dịch vụ 3 (Văn Phú, Phú La, Hà Đông).

Lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông điều động 2 xe chữa cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 4 (Phòng PC07 Hà Nội) cử 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Lúc này, lửa đang cháy tại số 19, số 17 và bắt đầu lan sang nhà số 21 và 15.

Hiện trường vụ cháy lớn ở các nhà tạm ở khu đất dịch vụ 3 Văn Phú, phường Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng phun nước dập lửa, khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an quận Hà Đông điều tra làm rõ.

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