Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong tiệm sửa xe bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ báo Cần Thơ, khoảng 2 giờ 50 phút sáng 11/11, một vụ cháy xảy ra tại tiệm sửa xe Thành Đạt, số 62/1H, đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Vụ cháy làm một người chết và nhiều tài sản trong tiệm sửa xe bị thiêu rụi.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1983, ở số 103/92/19/4 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Cần Thơ đã điều động lực lượng, phương tiện đến chữa cháy, không để đám cháy lan ra khu vực xung quanh. Hiện nay, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy tại tiệm sửa xe - Ảnh: báo Cần Thơ

Cách đây ít ngày, tại TP.HCM cũng vừa xảy ra một trường hợp hỏa hoạn tương tự gây thiệt hại nhiều tài sản. Cụ thể, theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối 8/11, vụ cháy nhà dân ở Q.8 (TP.HCM) khiến nhiều người dân hoảng sợ. Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy sau 30 phút nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất hiện vào khoảng 19 giờ 20 ngày 8/11. Khói lửa bất ngờ bốc lên tại dãy nhà liền kề địa chỉ 115/3 Hưng Phú, Q.8, TP.HCM.Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành. Khói đen bốc lên cao khiến người dân hoảng loạn.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Q.8 điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Lực lượng chức năng phải leo lên nhà dân rồi dùng vòi nước dập lửa từ nhiều hướng khác nhau. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, một số nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở Q.8 đang được điều tra.

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