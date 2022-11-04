Nguyên nhân vụ cháy là do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng hát 204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện.

Theo thông tin từ TTXVN, tối 3/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM vừa kết luận nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú số 166C, đường Trần Quang Diệu (Bùi Thị Xuân cũ) thuộc khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 6/9. Vụ cháy làm 32 người chết, 17 người bị thương.

Nguyên nhân làm 32 nạn nhân tử vong cũng được xác định do ngạt khí C0, CO2, S, N; cháy bỏng nặng.

Từ đây, đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng 2 và cháy lan lên tầng 3.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có nhiều dấu hiệu vi phạm như thiết kế xây dựng tại tầng 2 bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu phòng cháy, chữa cháy.

Một số phòng hát không đảm bảo kích thước theo quy định là trên 20m2; biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận sảnh tầng 2, tầng 3; quản lý cơ sở không tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy.

Cơ sở không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn về phòng cháy, chữa cháy cho nhân viên.

Cơ sở karaoke An Phú đã không tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở; không thực hiện hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình kiểm tra, nhất là hướng dẫn an toàn về điện; không bố trí nhân viên trực tại tầng 2, nơi phát cháy đầu tiên.

Vào thời điểm xảy ra cháy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy (chuông báo cháy, vòi phun nước) không hoạt động; không có phương tiện cứu nạn tại chỗ, kịp thời của chủ cơ sở.

Thông tin từ báo Công an TP.HCM cho biết thêm, liên quan đến vụ cháy cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Xuân (SN 1980) - chủ cơ sở quán karaoke An Phú - để điều tra tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy."

Ngoài ra hai cựu cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Thuận An là Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Duy Linh cũng bị khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".