Trước đó, vào khoảng 18h56 ngày 23/10, vụ hỏa hoạn xảy ra khiến nhiều người tại chung cư bị mắc kẹt. Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, nhận định có người dân mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 20 CBCS tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Gần 1 ngày sau vụ cháy chung cư mini 6 tầng ở ngõ 132 Cầu Giấy, phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội ), những người thuê trọ tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, đã tổ chức cứu và hướng dẫn được 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn.

Hiện trường tầng 1 bên trong căn nhà xảy ra cháy. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, nguyên nhân vụ cháy ban đầu cũng đã được hé lộ. Theo chủ chung cư mini cho biết: "Tôi xây căn nhà này cách đây gần 5 năm rồi, mỗi tầng có 2 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 25m2. Ở đây chủ yếu là sinh viên thuê, các cháu còn tuổi đi học, chưa kiếm ra tiền nên tôi thường lấy rẻ hơn một chút so với những người đã đi làm. Mỗi tháng tôi chỉ lấy 1 cháu sinh viên 1,8 triệu đồng. Còn người đi làm rồi thì tôi lấy 2 triệu đồng.

Sáng nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, camera an ninh cũng đã được cảnh sát thu thập dữ liệu. Nguyên nhân ban đầu là do một chiếc xe máy bị chập điện, sau đó cháy lan sang nhiều xe khác", chủ khu trọ nói trên Phụ nữ Việt Nam.

Cảnh sát chữa cháy giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà cháy. Ảnh: Dân Trí

Trong suốt một ngày qua, hình ảnh nữ sinh viên trong vụ cháy ôm người chiến sĩ sau khi được cứu ra ngoài, bật khóc nức nở khiến cộng đồng mạng xúc động.

Theo đó, sau khi được lực lượng chức năng giải cứu, cô gái đã vô cùng hoảng sợ và khóc từ lúc nhìn thấy các chiến sĩ cảnh sát PCCC cho đến khi ra tới vị trí an toàn. Thấy vậy, một đồng chí cảnh sát đã phải ra động viên, an ủi để xua đi được cảm giác hoảng sợ.

Một nạn nhân òa khóc sau khi thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ báo Người đưa tin cho biết, người lính cứu hỏa động viên nữ sinh viên là Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, PC07).

"Sau khi cắt được khung sắt, đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, đã có một cô gái trẻ đi tới và ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở. Cô gái vừa khóc vừa nói cảm ơn các anh chiến sĩ đã cứu mình, cô ấy còn nói rằng bố mẹ ơi con được các anh ấy cứu rồi... Khi đó tôi cũng chỉ biết đáp lại cô bé bằng cách ôm lại và động viên cô bé", anh Đức kể lại

Theo cơ quan chức năng, dù đã cứu được toàn bộ 11 nạn nhân nhưng trong đó có 2 người bị thương nặng phải đưa đi viện cấp cứu. Con số thiệt hại hiện đang được thống kê.