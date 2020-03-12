Vụ cháy nhà kinh hoàng khiến 3 mẹ con ở Bắc Kạn bị bỏng nặng. Dù được vào bệnh viện cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong thương tâm.

Tối 11/3, tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu cùng ngọn lửa bốc ra từ căn nhà của anh Vũ Đình Đệ (SN 1993, thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ).

Người dân lập tức báo cơ quan chức năng, hợp sức dập tắt đám cháy. Các nạn nhân gồm chị Lương Thị Huyền (SN 1994), cháu Vũ Tiến Phong (SN 2013) và cháu Vũ Thiên Phú (SN 2018). Cả 3 nạn nhân đều bị bỏng nặng, được chuyển tới Viện Bỏng quốc gia cấp cứu, tuy nhiên cả 3 đều không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, tại khu vực quận 9 (TP. HCM) cũng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được xác định là bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, con dâu bà Huệ).

Theo điều tra, hung thủ là Nguyễn Hữu Phước (SN 1982) sống sát vách ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Vào rạng sáng 21/1, Phước đốt nùi giẻ tẩm xăng ném qua chỗ 4 chiếc xe máy dựng trước nhà các nạn nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Sau khi gây án, đối tượng vẫn bình thản ở nhà, đi chợ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi bị bắt, đối tượng khai do gia đình nạn nhân thường ra vào hẻm nhà mình nên bực tức, muốn họ chuyển đi nơi khác. Sau nhiều lần hỏi mua nhà không được, Phước đã phóng hỏa đốt nhà với mục đích khiến hàng xóm sợ phải bán nhà.

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