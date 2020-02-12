Sau khi nhận được thông tin một cặp đôi chết cháy trong nhà, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một cặp đôi chết cháy trong phòng ngủ tại căn nhà trên đường Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu.

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/2, người nhà đã phát hiện anh V.Đ.T (sinh năm 1973, trú tại địa chỉ trên) và chị N.T.S.G (sinh năm 1981, quê Bạc Liêu) chết cháy trong phòng ngủ của căn nhà.

Người dân xung quanh bàng hoàng khi hay tin cặp đôi chết cháy trong căn nhà - Ảnh: Internet

Được biết, cách đây khoảng 2 tháng, chị G. đã ly thân với chồng và có quan hệ tình cảm với anh T. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, có thể đây là một vụ tẩm xăng tự thiêu.

Cặp đôi tẩm xăng tự thiêu giữa bãi đất trống

Vào tháng 4/2019, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ việc đau lòng tương tự. Cụ thể, vào tối 17/4, nhiều người đi chơi tại bãi đất trống gần chợ An Sương, phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) nhìn thấy đôi nam nữ (khoảng hơn 30 tuổi) chạy xe đến và dừng lại để nói chuyện.

Cặp đôi dùng xăng tự thiêu sau khi tranh cãi - Ảnh: Internet

Sau cuộc nói chuyện khá căng thẳng, hai người cầm bình nhựa chứa xăng đem theo đổ lên người rồi châm lửa. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán cùng nhau đến dập lửa. Dù ngọn lửa được dập tắt nhưng đôi nam nữ bị bỏng khá nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-ria-vung-tau-bang-hoang-phat-hien-doi-nam-nu-chet-chay-trong-phong-ngu-350691.html