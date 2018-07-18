Những ngày gần đây, sự việc cháu dâu ngoại tình với cậu khiến dư luận cả nước xôn xao. Ít ai biết trước đó hai người từng bị bắt tại trận khi đi nhà nghỉ cùng nhau. Cô cháu dâu còn ra điều kiện với nhà chồng khi quay về phải quý mến hơn xưa và không được nhắc lại chuyện cũ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cháu dâu và người cậu bị bắt quả tang vào nhà nghỉ. Sau khi bị bắt gặp, hai người đã chuyển sang nhà trọ để sống chung với nhau. Trao đổi với báo chí, một cán bộ ở địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết trước khi bỏ nhà đi, gia đình hai bên chung sống rất hòa thuận, hạnh phúc.

Ông B. (người cậu trong vụ việc) và vợ có ba người con hiện đang trong tuổi ăn học, vợ ông được nhận xét là một người vô cùng hiền lành, luôn hết lòng chăm lo cho chồng con. Gia đình chị V. (người cháu dâu trong vụ việc) có hai người con, chồng rất nuông chiều, yêu thương vợ, và chịu khó làm ăn. Cháu dâu và cậu bị bắt quả tang tại nhà nghỉ gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Cuối năm 2017, chị V. và ông B. đã bị gia đình phát hiện vào nhà nghỉ. Vì không muốn làm lớn chuyện nên hai bên gia đình chỉ họp lại giải quyết. Lúc này, cả hai đều hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Chị V. còn ra điều kiện với nhà chồng khi quay về phải quý mến hơn xưa và không được nhắc lại chuyện cũ.

Sau đó, vợ chồng chị V. dọn đi nơi khác làm ăn để hai người không thể tiếp tục qua lại. Tuy nhiên, đến đầu năm 2018 vì công việc gia đình nên chị V. quay lại quê chăm sóc con cái rồi qua lại với người cậu. Trước khi bị bắt gặp ở nhà nghỉ lần thứ 2, ông B. đã đánh vợ thâm tím khắp người. Nhiều ngày qua, vì áp lực gia đình và dư luận nên chồng chị V. đã làm đơn ly hôn mặc dù vẫn còn yêu thương vợ. Về phía vợ ông B., bà lo lắng vì chồng mang theo một số tiền rất lớn bên người và đó là tiền để gia đình làm ăn, theo thông tin trên Thời Đại. Sau khi bị bắt gặp, hai người đã dọn ra ở riêng với nhau bất chấp dư luận - Ảnh: Internet Qua vài ngày dọn ra ở chung với cháu dâu, ông B. về nhà đòi ly hôn với vợ, bán hết nhà cửa để ra riêng. Giữa ông B. và chị V. đã có tình cảm với nhau hơn 4 năm nhưng chỉ mới quan hệ như vợ chồng được hơn 1 năm nay.

Bị đánh ghen trong nhà nghỉ, cậu và cháu dâu bỏ nhà đi thuê trọ để sống cùng nhau Vụ việc vợ bắt quả tang chồng và cháu dâu trong nhà nghỉ nên đánh ghen ầm ĩ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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