Bực tức, Yịu đã dùng tay bóp cổ người yêu khiến chị này ngất xỉu. Tưởng người yêu đã chết, Yịu hoảng sợ nên dựng hiện trường giả. Gã lấy dây thừng cột vào cổ chị Vanh rồi treo lên cây mít, sau đó bỏ về nhà ngủ.

Yịu lãnh án chung thân - Ảnh: Báo Công An

Khoảng 6 giờ ngày 24/8/2018, người dân đi làm rẫy bàng hoàng phát hiện chị Vanh đã chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan công an. Biết không thể thoát tội, Yịu đã đến công an đầu thú. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định Vanh chết do bị treo cổ chứ không phải do Yịu dùng tay bóp cổ.

Sau khi xảy ra vụ án, gia đình Yịu đã bị nhà nạn nhân yêu cầu đền bù hơn 500 triệu đồng cùng với 1 con bò, 4 con heo, áo quan và các khoản phí để lo mai táng cho nạn nhân Vanh.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Yịu mức án chung thân về tội Giết người.