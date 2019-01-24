Bị người yêu đang mang thai giục cưới, nam thanh niên ra tay sát hại rồi dựng hiện trường giả.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Yịu (SN 1999, trú tại làng Ăng Leh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) về tội Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là người đang mang trong mình giọt máu của Yịu. Theo cáo trạng, Yịu và chị Vanh (SN 2000, trú làng Adroch, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) có quan hệ yêu đương nam nữ. Sau gần 1 năm yêu nhau, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục. Khoảng giữa tháng 8/2018, Vanh phát hiện mình có thai nên rất lo sợ. Theo phong tục của người dân tộc Ba Na, cô gái sẽ bị làng phạt vạ rất nặng nếu chửa hoang. Vanh liền gọi điện cho Yịu yêu cầu nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Tối 23/8/2018, chị Vanh gọi điện cho Yịu đến chơi, sau đó cả hai đến chòi rẫy gần nhà chị Vanh "tâm sự". Tại đây, chị Vanh một lần nữa hối thúc người yêu phải tổ chức đám cưới trong vài ngày tới kẻo bụng to lên mọi người sẽ phát hiện. Yịu giết người yêu vì bị giục cưới - Ảnh: Người Lao Động Yịu từ chối yêu cầu của Vanh với lý do không có tiền. Nam thanh niên hứa hẹn đến cuối năm tới mùa hái cà phê, bán cà phê có tiền thì sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên chị Vanh không đồng ý, nghĩ người yêu muốn rũ bỏ trách nhiệm nên đã cho Yịu một bạt tai.

Bực tức, Yịu đã dùng tay bóp cổ người yêu khiến chị này ngất xỉu. Tưởng người yêu đã chết, Yịu hoảng sợ nên dựng hiện trường giả. Gã lấy dây thừng cột vào cổ chị Vanh rồi treo lên cây mít, sau đó bỏ về nhà ngủ. Yịu lãnh án chung thân - Ảnh: Báo Công An Khoảng 6 giờ ngày 24/8/2018, người dân đi làm rẫy bàng hoàng phát hiện chị Vanh đã chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan công an. Biết không thể thoát tội, Yịu đã đến công an đầu thú. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định Vanh chết do bị treo cổ chứ không phải do Yịu dùng tay bóp cổ. Sau khi xảy ra vụ án, gia đình Yịu đã bị nhà nạn nhân yêu cầu đền bù hơn 500 triệu đồng cùng với 1 con bò, 4 con heo, áo quan và các khoản phí để lo mai táng cho nạn nhân Vanh. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Yịu mức án chung thân về tội Giết người.

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