Thông tin mới gây bất ngờ về nữ sinh mang thai 4 tuần tuổi nhảy cầu tự tử

Xã hội 05/11/2018 10:02

Nữ sinh mang thai 4 tuần tuổi nhận tin bạo bệnh trước ngày nhảy cầu tự tử khiến ai nấy vô cùng bàng hoàng.

Mới đây, vụ việc nữ sinh T.Đ.T.A. (SN 1999, trú xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) nhảy cầu tự tử thu hút sự chú ý của dư luận.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà để tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Khoảng 9 giờ ngày 3/11, T.A. cãi nhau với bạn trai tại khu vực cầu Liêm Chính (phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Hà Nam). Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, cô gái đã trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Châu Giang tự tử.

Tại hiện trường, công an thu được trong cặp của cô gái tờ phiếu khám xác định đang mang thai 4 tuần tuổi và thẻ căn cước mang tên nạn nhân.

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Nơi nữ sinh T.A. gieo mình xuống sông - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Thông tin mới gây bất ngờ về nữ sinh mang thai 4 tuần tuổi nhảy cầu tự tử - Ảnh 2
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo chính quyền địa phương, T.A. có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Khoảng 10 năm trước, bố mẹ nữ sinh ly hôn, cả hai đều có gia đình mới. T.A. chuyển về ở cùng với bà nội. Được một thời gian thì bà nội qua đời vì tuổi cao sức yêu, cô gái về ở với người bác dâu.

Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng T.A. rất chăm chỉ học tập, năm ngoái đã thi đậu vào một trường Cao Đăng ở TP. Nam Định. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, T.A. rất ngoan ngoãn, được lòng mọi người và chưa có điều tiếng gì.

Đặc biệt, khi T.A đỗ vào trường cao đẳng năm 2017, chính quyền địa phương đã xét duyệt cho nữ sinh này là hộ dân riêng và đưa vào diện hộ nghèo để giảm các chi phí ăn học.

Thông tin mới gây bất ngờ về nữ sinh mang thai 4 tuần tuổi nhảy cầu tự tử - Ảnh 3

Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Cách đây một tuần, T.A. về quê dự đám cưới một người bạn thân. Sau đó, gia đình cho biết tin nữ sinh thường xuyên bị bệnh đau đầu, nhất là khi trái gió trở trời.

Ngày 2/11, lãnh đạo xã bất ngờ nhận được tin từ gia đình thông báo T.A. bị bệnh về não. Hôm sau thì xảy ra chuyện nữ sinh tự tử khiến ai nấy vô cùng hoảng hốt.

Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 3/11, một đôi nam nữ đi xe máy qua khu vực cầu Liêm Chính đã xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, cô gái đã trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Châu Giang tự tử. Người dân và bạn trai đi cùng cô gái này đã tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh 19 tuổi mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh 19 tuổi mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử

Lãnh đạo địa phương cho biết T.A. có hoàn cảnh rất đáng thương. Nghe tin cô gái làm chuyện dại dột, người thân và bà con trong thôn hết sức bàng hoàng.

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