Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh 19 tuổi mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử

Xã hội 04/11/2018 11:47

Lãnh đạo địa phương cho biết T.A. có hoàn cảnh rất đáng thương. Nghe tin cô gái làm chuyện dại dột, người thân và bà con trong thôn hết sức bàng hoàng.

Liên quan đến vụ việc thai phụ nhảy cầu Liêm Chính (phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Hà Nam) xuống sông Châu Giang tự tử gây xôn xao dư luận, Chủ tịch UBND phường Liêm Chính cho biết khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (3/11), thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Qua giấy tờ tùy thân được vứt lại trên cầu, danh tính nạn nhân được xác định là T.Đ.T.A. (SN 1999, trú xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh 19 tuổi mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử - Ảnh 1

Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo lãnh đạo xã Trực Đại, T.A. có hoàn cảnh hết sức éo le khi phải sống với người bác dâu đã nhiều tuổi. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vào chiều cùng ngày gia đình đã lên TP Phủ Lý để đưa thi thể T.A. về chôn cất.

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh 19 tuổi mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử - Ảnh 2
Cơ quan công an tiến hành làm rõ vụ việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo Trí Thức Trẻ, bố mẹ T.A. đã ly hôn cách đây hơn 10 năm. Sau đó cả hai đều có gia đình riêng, T.A. chuyển về ở cùng với bà nội. Được một thời gian thì bà nội qua đời vì tuổi cao sức yêu, cô gái về ở với người bác dâu.

Sau khi lấy vợ hai, bố T.A chuyển vào Nam sinh sống và mất cách đây khoảng 4 - 5 năm.

Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng T.A. rất chăm chỉ học tập, năm ngoái đã thi đậu vào một trường Cao Đăng ở TP. Nam Định. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, T.A. rất ngoan ngoãn, được lòng mọi người và chưa có điều tiếng gì.

Cách đây khoảng 1 tuần, cô gái trẻ vẫn về quê dự đám cưới một người bạn thân với tâm trạng vui vẻ. Nghe tin T.A. nhảy cầu tự tử, bà con trong thôn vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 3/11, một đôi nam nữ đi xe máy qua khu vực cầu Liêm Chính đã xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, cô gái đã trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Châu Giang tự tử .

Người dân và bạn trai đi cùng cô gái này đã tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Tại hiện trường, công an thu được trong cặp của cô gái tờ phiếu khám xác định đang mang thai 4 tuần tuổi và thẻ căn cước mang tên nạn nhân.

Cô gái 19 tuổi mang thai 4 tuần nhảy cầu tự tử vì mâu thuẫn với bạn trai

Cô gái 19 tuổi mang thai 4 tuần nhảy cầu tự tử vì mâu thuẫn với bạn trai

Trong lúc cãi nhau với bạn trai trên cầu Liêm Chính (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), cô gái trẻ đã trèo qua thành cầu nhảy xuống sông tự tử. Được biết nạn nhân đang mang thai 4 tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy cầu tự tử thai phụ nhảy cầu tự tử thai phụ tự tử

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày