Qua giấy tờ tùy thân được vứt lại trên cầu, danh tính nạn nhân được xác định là T.Đ.T.A. (SN 1999, trú xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Liên quan đến vụ việc thai phụ nhảy cầu Liêm Chính (phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Hà Nam) xuống sông Châu Giang tự tử gây xôn xao dư luận, Chủ tịch UBND phường Liêm Chính cho biết khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (3/11), thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Theo lãnh đạo xã Trực Đại, T.A. có hoàn cảnh hết sức éo le khi phải sống với người bác dâu đã nhiều tuổi. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vào chiều cùng ngày gia đình đã lên TP Phủ Lý để đưa thi thể T.A. về chôn cất.

Cơ quan công an tiến hành làm rõ vụ việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo Trí Thức Trẻ, bố mẹ T.A. đã ly hôn cách đây hơn 10 năm. Sau đó cả hai đều có gia đình riêng, T.A. chuyển về ở cùng với bà nội. Được một thời gian thì bà nội qua đời vì tuổi cao sức yêu, cô gái về ở với người bác dâu.

Sau khi lấy vợ hai, bố T.A chuyển vào Nam sinh sống và mất cách đây khoảng 4 - 5 năm.

Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng T.A. rất chăm chỉ học tập, năm ngoái đã thi đậu vào một trường Cao Đăng ở TP. Nam Định. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, T.A. rất ngoan ngoãn, được lòng mọi người và chưa có điều tiếng gì.

Cách đây khoảng 1 tuần, cô gái trẻ vẫn về quê dự đám cưới một người bạn thân với tâm trạng vui vẻ. Nghe tin T.A. nhảy cầu tự tử, bà con trong thôn vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 3/11, một đôi nam nữ đi xe máy qua khu vực cầu Liêm Chính đã xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, cô gái đã trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Châu Giang tự tử .

Người dân và bạn trai đi cùng cô gái này đã tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Tại hiện trường, công an thu được trong cặp của cô gái tờ phiếu khám xác định đang mang thai 4 tuần tuổi và thẻ căn cước mang tên nạn nhân.