Cần tiền thỏa mãn cơn nghiện, Thạch Đen lẻn vào nhà bóp cổ người phụ nữ U50 tử vong để cướp tài sản. Sau đó hắn ta còn hãm hiếp nạn nhân rồi bỏ thi thể vào thùng nước.

Sắp tới đây, TAND tỉnh Sóc Trăng sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị can Thạch Đen (36 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) về tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản. Phiên tòa sẽ được xét xử công khai tại trụ sở TAND tỉnh Sóc Trăng vào ngày 10/4.

Theo điều tra, Thạch Đen làm nghề hái dừa thuê tại nhiều nơi trên địa bàn. Một lần nọ, Đen được bà Trần Thị Mỹ Loan (48 tuổi, ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách) thuê hái dừa.

Đen bị nghiện ma túy đá nên cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Đêm 14/9/2018, Đen đột nhập vào nhà bà Loan với mục đích sát hại gia chủ để cướp tài sản. Đối tượng đã lẻn vào phòng ngủ, bóp cổ bà Loan đến tử vong rồi cướp đi một sợi dây chuyền vàng.

Cần tiền thỏa mãn cơn nghiện, Thạch Đen lẻn vào nhà bóp cổ người phụ nữ 48 tuổi tử vong để cướp tài sản. Sau đó hắn ta còn hãm hiếp nạn nhân rồi bỏ thi thể vào thùng nước - Ảnh: TTVN

Trước khi bỏ đi, Đen lột quần nạn nhân ra để hiếp dâm nhưng thấy bà Loan bất động nên hắn ta đẩy thi thể vào thùng nước. Sáng 15/9/2018, anh rể bà Loan phát hiện vụ việc nên trình báo chính quyền địa phương. Hai ngày sau, cơ quan công an bắt giam Thạch Đen khi hắn đang uống cà phê gần nhà.

VKSND tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thạch Đen với 3 tội danh là Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản.

'Nó chết còn mang tiếng là thằng giết người, đồ ăn cướp, nhục lắm' “Nó chết rồi còn mang tiếng là thằng giết người, đồ ăn cướp. Đi đâu cũng nghe họ bàn tán, tủi nhục ghê lắm”, ông Sang, chú họ của Trung ngồi nhìn vào di ảnh, buồn rầu.

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