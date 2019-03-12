Tại địa phương, Nam là đối tượng bất hảo, từng vào tù vì tội cướp tài sản. Thậm chí gã còn thường xuyên mắng chửi, đánh đập cha ruột của mình.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người tử vong vào chiều 11/3, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi). Các nạn nhân gồm: Ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, cha nghi can), bà Dân (51 tuổi, mẹ nghi can), bà Nguyễn Thị Liên (83 tuổi, bà nội) và bà Bùi Thị Nết (58 tuổi, người thân nghi can ở xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An).

Hàng xóm bàng hoàng khi hay tin Nam sát hại 4 người thân - Ảnh: Internet Tại địa phương, Nam là đối tượng bất hảo, từng có tiền án vì tội cướp tài sản. Được biết cách đây hơn 10 năm, Nam cùng bạn bè cướp tiệm vàng và bị bắt, phải đi tù hơn 11 năm. Nam mới ra tù gần 1 năm nay, từng cưới vợ nhưng đã chia tay. Theo thông tin từ VTC, thời gian gần đây Nam có sử dụng ma túy. Ngay thời điểm bị bắt, nghi can còn có biểu hiện phê ma túy. Khi hay tin Nam sát hại chính bà nội và cha mẹ ruột của mình, hàng xóm vô cùng bức xúc và thương tâm vì ông Đức nổi tiếng là người hiền lành, được mọi người yêu quý. Trước khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng này, Nam đã nhiều lần mắng chửi, đánh đập dọa giết chết cha mình vì không xin được tiền.

Khi bị bắt, Nam còn trong tình trạng phê ma túy nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai - Ảnh: Internet “Có lần không xin tiền được, Nam bắt cha phải quỳ xuống và bò xin tha, nếu không sẽ chém chết. Chiều nay hay tin thằng Nam sát hại cha mẹ và bà nội, mọi người trong ấp ai cũng căm phẫn hành động vô nhân đạo đó”, một người hàng xóm của các nạn nhân chia sẻ trên Zing. Từ khuya qua, thông tin về vụ án được lan truyền rộng rãi trên Facebook khiến cộng đồng mạng vô cùng bàng hoàng. Nhiều người không thể giấu được sự phẫn nộ với hành vi tàn độc của thanh niên này. “Trời! Không thể hiểu nổi tại sao thằng nghịch tử này nó ác đến như vậy. Thương cho đôi vợ chồng già khi sinh ra đứa con để rồi bị sát hại thế này”, T.N bức xúc. “Bọn ngáo đá rất nguy hiểm, chúng sẽ giết người bất cứ lúc nào kể cả người thân của chúng. Vậy nên tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ xử phạt thật nặng những đối tượng này để xã hội bình an”, L.K đề xuất.

TP.HCM: Kinh hoàng nghịch tử giết chết mẹ và bà nội, chém đứt 2 tay của bố Sau khi giết chết mẹ ruột, nam thanh niên này tìm đến nhà bà nội tấn công khiến nạn nhân tử vong, đồng thời gã nghịch tử còn chém đứt 2 tay bố ruột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-lich-bat-hao-cua-nghich-tu-giet-4-nguoi-than-tung-bat-cha-phai-quy-xuong-va-bo-xin-tha-neu-khong-se-chem-chet-318024.html