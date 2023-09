Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người tử vong vào chiều 11/3, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi).

Các nạn nhân gồm: Ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, cha nghi can), bà Dân (51 tuổi, mẹ nghi can), bà Nguyễn Thị Liên (83 tuổi, bà nội) và bà Bùi Thị Nết (58 tuổi, người thân nghi can ở xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An).