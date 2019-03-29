Theo kết quả giám định, trong máu tài xế Phú không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Liên quan đến vụ xe khách đâm đoàn đi đưa tang khiến 7 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Danh tính tài xế được xác định là Phan Thanh Phú (43 tuổi, trú Hà Nội). Theo kết quả giám định, trong máu tài xế Phú không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Sáng nay (29/3), Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Phan Thanh Phú bị khởi tố tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' - Ảnh: TTVN

Trước đó, vào 5 giờ sáng 27/3, tại ngã tư Quốc lộ 2C (thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), xe ô tô khách do Phan Thanh Phú (trú thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) điều khiển đã đâm vào đoàn người đang đi bộ đưa đám tang.

Hậu quả, 4 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong - Ảnh: Internet

Danh tính 7 nạn nhân tử vong được xác định gồm bà Nguyễn Thị L. (SN 1933), ông Nguyễn Văn K. (SN 1976), Nguyễn Thị M. (SN 1962), Văn T. (SN 1960), bà Nguyễn Thị C. (SN 1946), bà Nguyễn Thị L. (SN 1949) và Nguyễn Văn Đ. (SN 1989).

Hiện 3 người bị thương gồm Lê Xuân Qúy, Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Thị Tẻo đang được điều trị tại bệnh viện.

Mẹ tài xế đâm đoàn đưa tang làm 7 người chết cầu xin sự tha thứ từ gia đình các nạn nhân Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình tài xế đã đến hiện trường thắp hương xin lỗi, mong hương hồn những người đã mất và gia đình các nạn nhân tha thứ cho hành vi của Phú.

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