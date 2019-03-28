Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình tài xế đã đến hiện trường thắp hương xin lỗi, mong hương hồn những người đã mất và gia đình các nạn nhân tha thứ cho hành vi của Phú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 người tử vong xảy ra vào sáng 27/3. Danh tính tài xế được xác định là Phan Thanh Phú (43 tuổi, trú Hà Nội).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình tài xế đã đến hiện trường thắp hương xin lỗi, mong hương hồn những người đã mất và gia đình các nạn nhân tha thứ cho hành vi của Phú. Bà Duyên (mẹ Phú) cho biết dù nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra nhưng gia đình bà xin nhận hết trách nhiệm về mình. Chiều cùng ngày, người thân cũng đã làm lễ cầu siêu tập thể cho 7 nạn nhân tử vong.

Trước đó, vào 5 giờ sáng 27/3, tại ngã tư Quốc lộ 2C (thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), xe ô tô khách do Phan Thanh Phú (trú thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) điều khiển đã đâm vào đoàn người đang đi bộ đưa đám tang.

Mẹ tài xế mong gia đình các nạn nhân tha thứ cho hành động của con trai - Ảnh: TTVN

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong - Ảnh: Internet

Hậu quả, 4 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định gồm bà Nguyễn Thị L. (SN 1933), ông Nguyễn Văn K. (SN 1976), Nguyễn Thị M. (SN 1962), Văn T. (SN 1960), bà Nguyễn Thị C. (SN 1946), bà Nguyễn Thị L. (SN 1949) và Nguyễn Văn Đ. (SN 1989).

Hiện 3 người bị thương gồm Lê Xuân Qúy, Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Thị Tẻo đang được điều trị tại bệnh viện.

Tai nạn 7 người chết: Đại tang cả thôn, khăn trắng phủ kín đường làng 7 người chết trong vụ tai nạn ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc đều có quan hệ họ hàng, thôn Trung Nguyên hôm nay có tới 8 đám tang.

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