Chân dung nghi phạm cứa cổ người phụ nữ bán tạp hóa ở Quảng Ninh

Sau khi dùng dao cứa cổ người phụ nữ bán tạp hóa, Khổng Quốc Anh bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau đó không lâu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ đối tượng Khổng Quốc Anh (SN 1991, trú khu Yên Lâm 4, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều) để điều tra vụ cứa cổ người phụ nữ bán tạp hóa gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin trên Vietnamnet, khoảng 13 giờ 20 ngày 15/10, bà L.T.H. (SN 1972, trú tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đang bán tạp hóa thì bị Khổng Quốc Anh dùng dao khống chế và cắt vào vùng cổ. Gây án xong, Quốc Anh bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà H. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm Khổng Quốc Anh - Ảnh: Vietnamnet

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Đông Triều nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và truy bắt hung thủ.

Đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ được Quốc Anh khi đang lẩn trốn tại phường Vàng Danh, TP. Uông Bí.

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