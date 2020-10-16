Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã phát hiện thi thể nữ sinh 17 tuổi nhảy sông tự tử.

Tối qua (15/10), lực lượng chức năng TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã phát hiện thi thể một cô gái bị mắc kẹt dưới lòng sông Đăk Bla (phường Lê Lợi, TP. Kon Tum).

Nạn nhân được xác định là H.T.T.H. (SN 2003, trú tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), bị nghi nhảy sông tự tử vào tối 14/10.

Hiện cơ quan chức năng đã thông báo sự việc đến gia đình để bàn giao thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Khu vực nữ sinh xấu số nhảy sông tự tử - Ảnh: Lao Động

Như đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 14/10, trong lúc tuần tra kiểm tra trật tự trên địa bàn phường, lực lượng chức năng phường Lê Lợi phát hiện chiếc xe máy mang BKS 82N1-062xx để lại bên đường bờ kè sông Đăk Bla (cách cầu Đăk Bla khoảng 400 mét).

Tại hiện trường, chiếc xe vẫn còn nguyên chìa khoá, mũ bảo hiểm, đôi dép quai hậu. Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vết chân đi xuống sông.

Qua xác minh, chiếc xe máy trên là của nữ sinh H.T.T.H. Nghi H. nhảy sông tự tử, lực lượng chức năng đã liên hệ với người nhà của nữ sinh trên xuống hiện trường, đồng thời khẩn trương tìm kiếm tung tích nữ sinh. Tuy nhiên do thời tiết mưa lũ, nước chảy siết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Kon Tum: Nghi án nữ sinh bỏ xe máy trên bờ kè rồi nhảy sông tự tử Nghi nữ sinh để lại chiếc xe máy trên bờ kè rồi nhảy sông tự tử, lực lượng chức năng lập tức truy tìm tung tích, đồng thời thông báo cho người nhà xuống hiện trường.

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