Vụ nữ sinh Quảng Nam tự tử sau khi biết điểm thi đại học: Dòng status nhói lòng

Xã hội 07/10/2020 01:12

Bạn bè và người thân cho rằng do không đủ điểm đậu vào trường đại học mình kỳ vọng nên nữ sinh 18 tuổi đã treo cổ tự tử. Dòng status nhói lòng hé lộ hoàn cảnh éo le của nạn nhân khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Mới đây, trên địa bàn xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xảy ra trường hợp nữ sinh treo cổ tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin trên Người Lao Động, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 5/10, người thân phát hiện em Nguyễn Thị H. (SN 2002, ngụ thôn Quý Hương, xã Bình Quý) treo cổ tự tử tại nhà riêng. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng em H. đã tử vong trước đó. 

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Người cha đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái - Ảnh: Người Lao Động

Nói về nguyên nhân sự việc, Công an xã Bình Quý cho hay rất có thể em H. đã nghĩ quẩn sau khi biết không đậu vào trường đại học mà mình mong muốn. Nhà em H. có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ mất sớm, bố thì không có việc làm ổn định. Sau H. còn có một em trai năm nay lên lớp 11.

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Nữ sinh H. có hoàn cảnh rất khó khăn - Ảnh: Người Lao Động

Trước hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh, một người bạn thân đã lên Facebook kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để lo đám tang cho em.

"H. là một người tính rất nhiệt tình, ai tiếp xúc rồi cũng sẽ rất quý bạn ấy, một người bạn tốt, một người con ngoan của gia đình, vì mẹ mất sớm nên mọi việc đều gánh trên vai người chị cả này, nhưng không ngại khổ H. luôn là học sinh giỏi của lớp, học sinh ngoan của trường.

Vậy mà học tài thi phận, chỉ vì không gặp đựơc may mắn, thi điểm cao nhưng lại không đỗ các nguyện vọng, H. đã suy nghĩ nông nổi rồi tự tử, để lại người cha già cùng đứa em trai đang học dang dở", dòng status của bạn nữ sinh khiến mọi người không khỏi chạnh lòng, xót xa.

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