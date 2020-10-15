Nghi nữ sinh để lại chiếc xe máy trên bờ kè rồi nhảy sông tự tử, lực lượng chức năng lập tức truy tìm tung tích, đồng thời thông báo cho người nhà xuống hiện trường.

Lực lượng chức năng TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đang điều tra làm rõ nghi án nữ sinh nhảy sông tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin trên Công Lý, khoảng 22 giờ ngày 14/10, trong lúc tuần tra kiểm tra trật tự trên địa bàn phường, lực lượng chức năng phường Lê Lợi (TP. Kon Tum) đã phát hiện chiếc xe máy mang BKS 82N1-062xx để lại bên đường bờ kè sông Đăk Bla (cách cầu Đăk Bla khoảng 400 mét).

Nghi án nữ sinh bỏ xe trên bờ kè rồi nhảy sông tự tử - Ảnh: Công Lý

Tại hiện trường, chiếc xe vẫn còn nguyên chìa khoá, mũ bảo hiểm, đôi dép quai hậu. Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vết chân đi xuống sông.

Qua xác minh, chiếc xe máy trên là của nữ sinh H. (SN 2003, trú tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Nghi H. nhảy sông tự tử, lực lượng chức năng đã liên hệ với người nhà của nữ sinh trên xuống hiện trường, đồng thời khẩn trương tìm kiếm tung tích nữ sinh. Tuy nhiên do thời tiết mưa lũ, nước chảy siết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Nữ sinh 18 tuổi treo cổ tự tử vì trượt Đại học: "Con bé chăm học và hiếu thảo lắm..." Theo người thân, từ nhỏ H đã nuôi ước mơ sẽ trở thành sinh viên của một trường kinh tế lớn tại TP.HCM nên em rất siêng học. Suốt 12 năm qua, H luôn là học sinh khá giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kon-tum-nghi-an-nu-sinh-bo-xe-may-tren-bo-ke-roi-nhay-song-tu-tu-383307.html