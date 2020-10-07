Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, người con dùng dao sát hại mẹ rồi tự tử bất thành. Được biết, nghi phạm đã có vợ và 3 con.

Trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng huyện Tam Kỳ (Nghệ An) xác nhận chính quyền địa phương đang điều tra nghi án con trai sát hại mẹ rồi tự tử.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6/10, người dân nghe tiếng la hét nên chạy sang thì phát hiện bà Bùi Thị Luân (sinh năm 1946, trú xã Phú Sơn, huyện Tam Kỳ, Nghệ An) nằm gục dưới nhà, chảy nhiều máu. Bên cạnh đó là con trai Nguyễn Xuân Tú (41 tuổi) cũng đang nằm gục trên nền đất.

Nghi án con trai sát mẹ rồi tự tử bất thành sau khi xảy ra mâu thuẫn - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên bà Luân đã tử vong, người con vẫn đang được chữa trị. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Theo người dân địa phương, vào buổi tối xảy ra sự việc, giữa hai mẹ con bà Luân xảy ra mâu thuẫn. Được biết, nghi phạm đã có vợ và 3 con. Hiện vụ án mạng vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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