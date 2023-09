Sáng nay, người dân thôn Đà Sơn ở Thanh Hóa bàng hoàng phát hiện cặp vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Chân, Chủ tịch UBND xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cặp vợ chồng tử vong bất thường trong đêm, trên cơ thể có nhiều vết đâm chém.

Nạn nhân được xác định là ông T.D.N (sinh năm 1950) và vợ là bà C.T.K (sinh năm 1953, vợ ông N., cùng ngụ thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc).

Người dân bàng hoàng phát hiện cặp vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (7/10), người dân địa phương phát hiện vợ chồng ông N. tử vong tại nhà riêng với nhiều vết đâm, chém trên cơ thể.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án mạng, Công an xã Hà Bắc và Công an huyện Hà Trung đã nhanh chóng tới hiện trường để làm rõ sự việc. Đồng thời cơ quan này cũng đã trình báo sự việc đến Công an tỉnh Thanh Hóa để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Được biết, gia đình ông N. sinh được 6 người con nhưng tất cả đều đi làm ăn xa, chỉ còn 2 vợ chồng ở với nhau.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

