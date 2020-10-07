Cặp đôi ngồi trên xe buýt âu yếm, nhưng bàn tay ‘hư hỏng’ của chàng trai mới khiến dân tình ‘nhức mắt’ nhất

Xã hội 07/10/2020 10:54

Dù đang ngồi trên xe buýt nhưng cặp đôi vẫn có hành động nhạy cảm khiến ai nhìn thấy cũng đỏ mặt. Sự việc này đang được dân mạng bình luận không ngừng.

Trước nay, những vụ việc các cặp đôi có hành động nhạy cảm ở nơi công cộng luôn bị cộng đồng mạng "ném đá" kịch liệt. Thế nhưng, vẫn có không ít người bỏ ngoài tai những lời chỉ trích cũng như khuyên ngăn của dân mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai có hành động phản cảm ngay trên xe buýt bị mọi người chỉ trích gay gắt. Cụ thể, trong lúc ngồi trên xe, anh chàng đã cho tay vào áo để sờ soạng vòng 1 của bạn gái.

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Cặp đôi có hành động nhạy cảm trên xe buýt gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau đó, cả hai vẫn thản nhiên cười đùa. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi phản cảm của chàng trai. Bên cạnh đó, mọi người cũng khuyên các cặp đôi trẻ nên biết cách tiết chế tình cảm ở nơi công cộng để tránh gây ảnh hưởng đến người khác.

“Không biết đây là lần thứ mấy các cặp đôi trẻ lại bị bắt gặp thân mật ở nơi công cộng. Thật sự không biết những người này nghĩ gì”, L.K bình luận.

“Ở phía trước có biết bao nhiêu người mà chàng trai này còn dám làm vậy, nếu muốn gì thì vào nhà nghỉ. Trên xe buýt còn biết bao nhiêu học sinh nữa”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

Mặc dù chưa có thêm thông tin gì thêm nhưng vụ việc trên vẫn đang được dân mạng bình luận không ngừng.

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