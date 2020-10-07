Nổi cơn ghen tuông, cụ ông U60 dùng búa đập đầu vợ rồi đi ngủ khiến nạn nhân tử vong

Tin nóng 07/10/2020 09:40

Ghen tuông, ông Thiện lấy búa đập vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Đình Thiện (56 tuổi, ngụ xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, đối tượng này đã lấy búa đập vào đầu vợ. Nạn nhân là bà Hồ Thị Thùy (50 tuổi, ngụ xã Nghĩa Điền). Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 4/10, Thiện đang ngủ thì tỉnh giấc đi vệ sinh. 

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Vì ghen tuông, cụ ông dùng búa đập vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: Internet

Khi đi ngang phòng khách, ông Thiện thấy bà Thùy đang ngồi phòng khách cầm điện thoại di động. Bực tức vì ghen tuông, người đàn ông này lấy búa đập đầu vợ rồi bỏ vào buồng ngủ tiếp. Sau đó, người con trai phát hiện mẹ bị thương nên gọi hàng xóm nhờ đưa đi cấp cứu. Vì vết thương nặng vỡ hộp sọ, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo thông tin trên Người lao động, thường ngày ông Thiện hay uống rượu và mâu thuẫn với vợ. Nhiều năm nay bà Thùy mua bán ve chai ở TP. HCM. Cách đây vài ngày, bà Thùy về thăm gia đình thì xảy ra vụ việc đau lòng.

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Từ khóa:   Quảng Ngãi ghen tuông hành vi giết người

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