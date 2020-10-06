Cuộc sống vị đại gia ‘xấu nhất quả đất’ từng cặp kè loạt hot girl chân dài giờ ra sao?

Trước đây, vị đại gia “xấu nhất quả đất” - Trần Sơn từng khiến cộng đồng mạng xôn xao vì khoe ảnh chụp bên siêu xe đắt đỏ và loạt mỹ nhân chân dài tít tắp.

Sinh ngày 9/9/1993 tại Mai Châu, Quảng Đông (Trung Quốc), Trần Sơn từng được mệnh danh là vị đại gia “xấu nhất quả đất”. Vì vẻ ngoài khác thường và chiều cao chỉ hơn 1m, sống mũi biến dạng, hàm răng hô quá khổ nên chàng trai này bị nhiều người gọi là “người ngoài hành tinh”.

Trần Sơn được mệnh danh là đại gia 'xấu nhất quả đất' - Ảnh : Internet

Được biết, nguyên nhân khiến chàng trai này có ngoại hình không bình thường như vậy là do mắc chứng bệnh thiếu máu Địa Trung Hải. Từng có thông tin cho rằng Trần Sơn là con trai của một ông trùm bất động sản tại Mai Châu, có thể kiếm hàng triệu USD mỗi năm.

Anh chàng này thường xuyên khoe ảnh bên siêu xe và chân dài - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có người tiết lộ rằng anh chàng này có hoàn cảnh khá khó khăn, vất vả. Vì hoàn cảnh nghèo khó và ngoại hình dọa người nên anh không được học hành đến nơi đến chốn cũng như tìm được việc làm tốt.

Xuất thân của anh chàng này vẫn còn nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Năm 2015, Trần Sơn bỗng nổi danh khắp châu Á nhờ những bức ảnh chụp bên siêu xe cũng như các mỹ nhân chân dài. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, những bức ảnh cũng như clip của anh chàng này đều có ekip dàn dựng phía sau. Mặc dù gây ra tranh cãi trên mạng xã hội nhưng Trần Sơn đã thành công thu hít sự chú ý của mọi người và kiếm được rất nhiều tiền nhờ nó.

Hiện tại, không ai có tin tức gì của Trần Sơn - Ảnh: Internet

Đến năm 2017, Trần Sơn dần dần biến mất khỏi mạng xã hội, những clip liên quan đến anh chàng này cũng bị xóa bỏ. Hiện tại, không có nhiều người biết thông tin về vị "đại gia" này. Cuộc sống của anh chàng vẫn đang là một ẩn số.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-vi-dai-gia-xau-nhat-qua-dat-tung-cap-ke-loat-hot-girl-chan-dai-gio-ra-sao-382379.html