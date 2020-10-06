Cuộc sống vị đại gia ‘xấu nhất quả đất’ từng cặp kè loạt hot girl chân dài giờ ra sao?

Thế giới 06/10/2020 15:41

Trước đây, vị đại gia “xấu nhất quả đất” - Trần Sơn từng khiến cộng đồng mạng xôn xao vì khoe ảnh chụp bên siêu xe đắt đỏ và loạt mỹ nhân chân dài tít tắp.

Sinh ngày 9/9/1993 tại Mai Châu, Quảng Đông (Trung Quốc), Trần Sơn từng được mệnh danh là vị đại gia “xấu nhất quả đất”. Vì vẻ ngoài khác thường và chiều cao chỉ hơn 1m, sống mũi biến dạng, hàm răng hô quá khổ nên chàng trai này bị nhiều người gọi là “người ngoài hành tinh”.

dai gia xau nhat qua dat 1
Trần Sơn được mệnh danh là đại gia 'xấu nhất quả đất' - Ảnh : Internet

Được biết, nguyên nhân khiến chàng trai này có ngoại hình không bình thường như vậy là do mắc chứng bệnh thiếu máu Địa Trung Hải. Từng có thông tin cho rằng Trần Sơn là con trai của một ông trùm bất động sản tại Mai Châu, có thể kiếm hàng triệu USD mỗi năm. 

dai gia xau nhat qua dat 2
Anh chàng này thường xuyên khoe ảnh bên siêu xe và chân dài - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có người tiết lộ rằng anh chàng này có hoàn cảnh khá khó khăn, vất vả. Vì hoàn cảnh nghèo khó và ngoại hình dọa người nên anh không được học hành đến nơi đến chốn cũng như tìm được việc làm tốt.

dai gia xau nhat qua dat 3
Xuất thân của anh chàng này vẫn còn nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Năm 2015, Trần Sơn bỗng nổi danh khắp châu Á nhờ những bức ảnh chụp bên siêu xe cũng như các mỹ nhân chân dài. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, những bức ảnh cũng như clip của anh chàng này đều có ekip dàn dựng phía sau. Mặc dù gây ra tranh cãi trên mạng xã hội nhưng Trần Sơn đã thành công thu hít sự chú ý của mọi người và kiếm được rất nhiều tiền nhờ nó.

dai gia xau nhat qua dat 4
Hiện tại, không ai có tin tức gì của Trần Sơn - Ảnh: Internet

Đến năm 2017, Trần Sơn dần dần biến mất khỏi mạng xã hội, những clip liên quan đến anh chàng này cũng bị xóa bỏ. Hiện tại, không có nhiều người biết thông tin về vị "đại gia" này. Cuộc sống của anh chàng vẫn đang là một ẩn số. 

Chân dung "hot girl" môi giới, trực tiếp bán dâm giá 2,5 triệu đồng/lần: Nhan sắc trên MXH và sau khi bị bắt giữ gây bất ngờ

Chân dung "hot girl" môi giới, trực tiếp bán dâm giá 2,5 triệu đồng/lần: Nhan sắc trên MXH và sau khi bị bắt giữ gây bất ngờ

Có ngoại hình xinh đẹp, Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đã trực tiếp bán dâm và điều "đào" từ các tỉnh khác lên Tuyên Quang để bán dâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc đại gia xấu xí đại gia Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích