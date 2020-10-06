Kiểm tra tiền mừng cưới của bạn, cô dâu không khỏi tá hỏa khi biết được giá trị thật của món quà này.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện hy hữu về tiền mừng cưới của bạn được mọi người đặc biệt quan tâm.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao với bài viết của một cô dâu trẻ. Theo đó, cô dâu tên T.T đã mời cô bạn thân đến tham dự đám cưới tại một khách sạn ở Nghệ An. Người bạn này không mừng phong bì bằng tiền mặt mà tặng một chiếc nhẫn 1 chỉ vàng.

Cô nàng thay tiền mừng cưới bằng chiếc nhẫn giả - Ảnh: Internet

Trong tiệc cưới, gia đình cô dâu chẳng ai nghi ngờ về giá trị món quà. Đến khi kiểm tra lại, cặp đôi mới bàng hoàng phát hiện mình được tặng vàng giả.

Để phân biệt vàng thật, vàng giả, mọi người có rất nhiều cách khác nhau. Nếu là vàng thật thì sau khi cắn sẽ để lại dấu răng. Trong khi đó, chiếc nhẫn này lại “nặng trịch, cắn xong không để lại dấu vết gì, ngay cả 4 số 9 vẫn còn nguyên".

Trên trang cá nhân, cô dâu viết: “Trước tiên cảm ơn em đã tham dự lễ cưới của vợ chồng anh chị, đặc biệt tặng cho anh chị vàng 4 số 9 đẹp long lanh. Em nghĩ anh chị ở trên bản hay sao mà không phát hiện ra vàng thật hay giả? Anh chị sẽ giữ mãi đây để sau này còn có chút kỷ niệm”.

Dù vậy, cô dâu vẫn giữ để làm kỷ niệm - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều chỉ trích cô bạn kia và cho rằng của ít lòng nhiều, thà ít mà thật còn hơn tặng nhiều mà chỉ là đồ giả.

“Bình thường, mình chẳng bao giờ đánh giá ai qua tiền mừng cả. Người ta không có tiền thì đi ít, miễn là có tình cảm và dành thời gian đến chung vui cùng mình là được. Thế nhưng, trường hợp như thế này thì mình xin từ chối hiểu nha”, một cư dân mạng bình luận.

“Chẳng thà của ít lòng nhiều chứ tặng vàng giả như này thì coi như mất bạn”, L.N chia sẻ.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Bị khách mắng nhiếc chỉ vì không biết nho "single mom" là gì, chủ shop hoa quả ngơ ngác phát khóc khi nghe khách giải thích Hóa ra nho "single mom" là một loại nho vô cùng quen thuộc, nhưng gặp phải khách hàng sính ngoại thích sang chảnh gọi bằng tiếng Anh nên shop hoa quả mới rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nang-den-nha-ban-than-an-cuoi-linh-dinh-nhung-chi-tang-lai-chiec-nhan-gia-khien-cong-dong-mang-tranh-cai-382350.html