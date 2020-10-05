Xót xa tâm thư của bé gái nghi bị cha ruột đánh thương tích đầy người ở Hải Phòng: ‘Ngoài bị chửi, có khi là đánh, cũng buồn lắm mà chả làm gì được’

Xã hội 05/10/2020 15:53

Trong bức tâm thư của bé gái bị cha ruột bạo hành ở Hải Phòng, cô bé tiết lộ cảm thấy chán nản khi ở cùng bố, thường xuyên bị chửi, đánh.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bé gái bị cha ruột bạo hành Hải Phòng được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, dân mạng lại tiếp tục chia sẻ bức tâm thư được cho là của bé L.P.A cùng đoạn clip nạn nhân chia sẻ về việc bị bố dùng dây điện quấn băng dính đánh.

Trong tâm thư, bé A. viết: “Kính gửi mẹ!

Mấy hôm nay ở với cha chán lắm, con nhớ mẹ lắm luôn. Hàng ngày có nấu cơm xong dọn dẹp nhà cửa là hết việc làm. Cả ngày ngoài học với làm việc nhà ra thì chả có gì ngoài bị chửi, có khi là đánh, cũng buồn lắm mà chả làm gì được. Con áp lực lắm, chỉ mong sao lớn nhanh để được tự do sang mẹ càng nhanh càng tốt!”.

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Bức tâm thư được cho là của bé gái bị cha ruột bạo hành tại Hải Phòng - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, bức tâm thư này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người đặc biệt quan tâm. Hầu hết mọi người đều vô cùng thương xót cho hoàn cảnh của nạn nhân và phẫn nộ trước hành vi của ông bố.

Được biết, nguyên nhân khiến bé A. bị đánh là do kết quả học tập không tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây nạn nhân bị đánh với tần suất nhiều hơn và chẳng vì lý do gì.

Cô bé tiết lộ, có khi đang chạy xe trên đường thì ông bố bỗng quay lại đánh bé. Khi mọi người xung quanh góp ý thì anh ta càng bực mình, về nhà đánh con nhiều hơn. 

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Cô bé cho biết thời gian gần đây, thường bị bố đánh không rõ lý do - Ảnh: Internet

Bé A. chia sẻ trên Gia đình và Xã hội: “Tối qua, bố bảo cháu, vì mày mà tao khổ bao nhiêu năm nay. Rồi bố lấy dây điện, quấn băng dính bên ngoài, bắt cháu nằm xuống để vụt, cháu chống cự, bị bố quất cả vào tay chân đau rát, cháu khóc hỏi bố, tại sao đánh con, bố càng đánh nhiều hơn”.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 2/10, chị Vũ Thị Thu Hà (sinh năm 1986, trú tại 82 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, mẹ của bé L.P.A) được cô giáo chủ nhiệm của con thông báo bé không đến lớp. Chị Hà đến nhà mới biết con gái bị chồng cũ bạo hành.

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Chị Hà cũng bị chồng cũ đánh bị thương - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, chị Hà và chồng xảy ra xô xát. Chị bị bóp cổ, đập đầu vào tường dẫn đến bị thương, chảy máu vùng thái dương bên phải. Sau đó, nạn nhân phải nhập viện và khâu 5 mũi.

Về phía ông bố, người này phủ nhận việc bạo hành con. Anh ta khẳng định chỉ có ý định dọa nạt, dạy dỗ con. Còn về việc hành hung vợ cũ, người này khẳng định mình bị đánh bằng nón bảo hiểm trước.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Hải Phòng bạo hành con đánh đập con

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