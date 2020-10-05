‘Tiểu tam’ bị vợ nhân tình đánh chảy máu đầu phải quỳ gối xin lỗi: ‘Cô ơi, cháu xin cô, cháu biết lỗi rồi’

Xã hội 05/10/2020 11:20

Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ tìm đến kẻ thứ 3 để đánh ghen. Tại đây, người vợ đã đánh “tiểu tam” chảy máu đầu để dằn mặt.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ clip đánh ghen ghi lại cảnh “chính thất” tìm đến tận nơi đánh “tiểu tam” chảy máu đầu.

Theo hình ảnh trong clip đang gây bão mạng xã hội, cô gái trẻ mặc đồ ngủ bị thương ở đầu, máu chảy đầm đìa và quỳ gối dưới đất. Trong khi đó, một người phụ nữ đứng gần liên tục chất vấn cô gái.

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Người phụ nữ đánh 'tiểu tam' bể đầu gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

"Mày có biết người ta đã có vợ con rồi không? Mày theo đuổi nó trước, hay nó theo đuổi mày? Đã cặp với nhau bao lâu rồi? 2 đứa ở chung với nhau từ ngày nào?”, người phụ nữ được cho là vợ vừa quay clip vừa hỏi cô gái.

Theo một số thông tin trên mạng xã hội, "tuesday" này sinh năm 1999, do ngoại tình với chồng người khác nên bị đánh ghen. Sau đó, "kẻ thứ ba" vừa ôm vết thương khóc lóc vừa xin lỗi chị vợ: “Cô ơi, cháu xin cô, cháu biết lỗi rồi”.

Dù cô bồ nhí đã thừa nhận mọi chuyện và lên tiếng xin lỗi nhưng người vợ vẫn liên tục chất vấn, đe dọa nếu cô gái không trả lời sẽ đánh tiếp.

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Cô gái sinh năm 1999 phải quỳ gối xin tha - Ảnh: Internet

Thấy cô gái chảy máu không ngừng, một số người đi cùng đã đứng ra khuyên ngăn, đỡ cô gái dậy để đưa đi bệnh viện. Được biết, sự việc được cho là xảy ra tại Bắc Giang.

Cũng như những vụ đánh ghen khác, đoạn clip ghi lại sự việc này sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội được mọi người bàn tán không ngừng.

Một số người cho rằng chị vợ không nên dùng bạo lực đánh ghen vì hành vi này không giải quyết được vấn đề, đôi khi còn khiến bản thân gặp rắc rối. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng người vợ nên về "làm việc" với anh chồng để tránh "ngựa quen đường cũ".

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