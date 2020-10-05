Ninh Thuận: Bé gái nghi bị điện giật tử vong trong lúc đi chơi ở công viên

Xã hội 05/10/2020 17:07

Trong lúc chơi trong công viên, bé gái ngã xuống trúng cột đèn dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là do điện giật tử vong.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Minh Khánh, Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn (TP Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái nghi bị điện giật tử vong khi đang chơi trong công viên.

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Khu vực bé gái nghi bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là bé H.T.Đ.K (học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Theo thông tin trên Dân trí, sự việc trên xảy ra vào ngày 3/10 tại công viên thuộc chung cư C2 (phường Thanh Sơn). Trong khi chơi đùa với các bạn tại công viên, bé K. ngã xuống va vào cây cột đèn chiếu sáng và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi là do điện giật.

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Nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ điện - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đau lòng nghi là do rò rỉ điện. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

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