Hà Nội: Bé trai sơ sinh bị cột trong túi nilon, vứt dưới gốc cây ven đường giữa trời mưa tầm tã

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây ven đường giữa trời mưa lớn, người dân lập tức đưa bé vào trạm y tế xã cấp cứu đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Mới đây, trên địa bàn xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin trên Lao Động, khoảng 17 giờ 30 chiều 15/10, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon đen vứt dưới gốc cây nhãn giữa trời mưa tầm tã.

Bé trai bị bỏ rơi giữa trời mưa lớn - Ảnh: Lao Động

Ngay sau đó, những người có mặt lập tức đưa cháu bé đến trạm y tế xã Quang Tiến cấp cứu, đồng thời báo sự việc cho chính quyền địa phương. Qua thăm khám, bé trai nặng 2,1 kg, sức khỏe đã ổn định.

Hiện UBND xã Quang Tiến đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai trên các phương tiện truyền thông. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền xã sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà văn hóa thôn Sau khi phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà văn hóa thôn, người dân thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) lập tức báo cho chính quyền địa phương.

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