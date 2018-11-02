Cha bé gái bị thiếu niên 13 tuổi cưỡng hiếp rồi dùng dao cứa cổ: Tự trách bản thân vì nghèo đói đã không thể bảo vệ các con

Xã hội 02/11/2018 18:13

Chuyện đau lòng xảy ra khiến người cha tự trách bản thân mình rất nhiều. Âu cũng là do nghèo đói nên vợ chồng phải đi xa, không thể ở cạnh chăm sóc, bảo vệ các con.

Những ngày gần đây, vụ việc đối tượng Hà Văn Nhượng (13 tuổi, trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) thực hiện hành vi đồi bại rồi dùng dao gây thương tích cho bé L.T.T. (14 tuổi, người địa phương) được dư luận đặc biệt quan tâm.

Hiện bé gái đã được chuyển xuống Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để tiếp tục điều trị.

Cha bé gái bị thiếu niên 13 tuổi cưỡng hiếp rồi dùng dao cứa cổ: Tự trách bản thân vì nghèo đói đã không thể bảo vệ các con - Ảnh 1

Hiện bé gái đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể nói chuyện - Ảnh: Saostar

Chị L. (mẹ bé T.) cho biết đã hơn 1 tuần trôi qua, tinh thần của bé gái vẫn rất hoảng loạn, đêm ngủ thường xuyên bị giật mình. Do vết thương ở họng quá nặng nên bé gái vẫn chưa thể nói chuyện, mọi giao tiếp đều thông qua tin nhắn điện thoại.

Cha bé gái bị thiếu niên 13 tuổi cưỡng hiếp rồi dùng dao cứa cổ: Tự trách bản thân vì nghèo đói đã không thể bảo vệ các con - Ảnh 2

Để có tiền lo cho bé T. gia đình đã phải chạy vạy vay mượn anh em họ hàng - Ảnh: Saostar

Chị L. cảm thấy rất bức xúc trước hành động của Nhượng. Nhìn vết cắt trên cổ con gái, chị đau đớn vô cùng, nhiều ngày nay vẫn chưa nghe được giọng nói của con. 

Hôm xảy ra sự việc, hai vợ chồng chị đang đi làm phụ hồ ở Bắc Ninh. Nghe tin con gặp nạn, vợ chồng chị tức tốc bắt xe về quê để lo cho con. Nhiều ngày nay, người thân của Nhượng vẫn túc trực ở bệnh viện, thay phiên nhau hỗ trợ vợ chồng chị L. chăm sóc cho bé gái.

Anh V.T. (bố nạn nhân) vô cùng lo lắng cho sức khỏe con gái. Anh cho biết tuy cháu bé chưa thể nói chuyện nhưng vẫn nhắn tin qua điện thoại động viên bố mẹ cứ yên tâm. Hiện tại điều anh mong muốn lớn nhất là con gái mau khỏe lại, đừng để lại di chứng sau này. 

Bé T. là con lớn trong gia đình có 3 người con, bé là chị cả. Do hoàn cảnh nghèo túng nên hai vợ chồng phải tha phương đi làm thuê kiếm sống, thỉnh thoảng mới về quê thăm con. Trong số các con thì bé T. là vất vả nhất, từ nhỏ đã phải lo cơm nước, chăm sóc lợn gà phụ giúp gia đình.

Trước khi đi làm, vợ chồng anh chị đã gửi 3 đứa con cho anh trai ruột chăm sóc, hàng tháng gửi tiền về lo cho các con ăn học. Ngờ đâu, người làm hại bé T. lại là Nhượng, kẻ vốn có họ hàng xa và thường xuyên chơi đùa cùng cháu bé. Đáng nói, bình thường Nhượng rất ngoan và nghe lời, vậy nên xảy ra chuyện khiến ai cũng bất ngờ.

Cha bé gái bị thiếu niên 13 tuổi cưỡng hiếp rồi dùng dao cứa cổ: Tự trách bản thân vì nghèo đói đã không thể bảo vệ các con - Ảnh 3

Chuyện đau lòng xảy ra khiến anh V.T. trách bản thân mình rất nhiều. Âu cũng là do nghèo đói nên vợ chồng phải đi xa, không thể ở cạnh chăm sóc, bảo vệ các con - Ảnh: Saostar

Như đã đưa tin, vào lúc 13 giờ ngày 27/10, bé T. rời khỏi nhà để đi hái rau về cho lợn ăn. Khoảng 1 tiếng sau, Nhượng đi bẫy chim về gặp bé T. đang một mình ở nơi vắng vẻ nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Đối tượng khống chế bé T. nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm mặc nạn nhân chống cự quyết liệt. Sau khi thỏa mãn thú tính, sợ mọi người biết hành vi của mình nên Nhượng dùng con dao mang theo bên người cứa cổ nạn nhân. Sau đó Nhượng bình thản đi về nhà, để mặc bé T. ở nơi vắng vẻ.

Tới 18 giờ, thấy cháu bé đi hái rau lợn mãi không về, gia đình đi tìm và phát hiện bé T. đang bất tỉnh trên vũng máu ở cánh đồng thuộc bản Nà Then, xã Mường Kim.

Kết quả giám định cho thấy T. bị đứt đôi thành sau họng, tổn thương vòm họng và hạ họng, rách niêm mạc ở thành trên miệng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn

Thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn

Nhận được thông tin đối tượng Hà Văn Nhượng (13 tuổi) hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi, gia đình và người dân địa phương vô cùng bất ngờ vì từ trước đến nay, Nhượng được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn.

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