Tại bản giám định pháp y về tử thi của Trung tâm Pháp y kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu D. là do mất máu cấp, hậu quả chấn thương vỡ gan phải.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 12/1, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên án chung thân bị cáo Nông Xuân Luân (33 tuổi, ngụ TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vì đánh chết con riêng của người phụ nữ sống cùng như vợ chồng.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi chồng chị Triệu Thị K. qua đời, Nông Xuân Luân và chị đã sống chung như vợ chồng. Trong thời gian sống chung, Luân và cháu Hoàng Tùng D. (14 tuổi, con riêng của Kiệm) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và Luân còn nhiều lần đánh đập D. dù K. ngăn cản.

Chiều 30/12/2020, sau khi Luân ngủ dậy thấy D. đang ngồi trên ghế có biểu hiện như người sử dụng ma túy, Luân hỏi cháu có dùng cần sa không thì D. xác nhận. Ngay lập tức, Luân dùng tay đấm vào mặt D. và dùng ghế nhựa đánh vào người, dùng chân đá cháu ngã xuống nền nhà trước sự chứng kiến và ngăn cản của chị K. Chưa dừng lại, Luân tiếp tục kéo cháu D. vào nhà tắm xối nước lạnh vào người trong khi trời lạnh giá. Không dám phản kháng, D. chỉ khóc và xin tha thứ nhưng Luân không tha và tiếp tục đánh cháu trong nhà tắm. Sau khi bị đánh đập dã man, D. thay quần áo lên giường nằm, đến khoảng 20h30 thì tử vong.

Bị cáo Nông Xuân Luân tại phiên tòa - Ảnh: Tuổi trẻ

Tại phiên tòa, Luân thành khẩn nhận lỗi. Bà K. cũng khai nhiều lần chứng kiến Luân đánh con nhưng biết Luân nóng nảy và cục súc nên không ngăn cản được.

Luân bị Viện KSND tỉnh Cao Bằng đề nghị mức án 20 năm tù nhưng HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng cho rằng hành vi của Luân là côn đồ và nạn nhân là người dưới 16 tuổi nên tuyên mức án chung thân. Ngoài hình phạt trên, Luân còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 182 triệu đồng. Gia đình Luân đã bồi thường 50 triệu tiền mai táng phí cho người bị hại.

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