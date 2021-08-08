Căng thẳng gần 1 tiếng đồng hồ giúp sản phụ mắc COVID-19 'lâm bồn', 3 nhân viên y tế ngất xỉu, phải chuyển lên phòng cấp cứu

Sau gần 1 tiếng đồng hồ căng thẳng khi đỡ đẻ cho sản phụ mắc COVID-19, 3 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã ngất xỉu, phải chuyển lên phòng cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, sau khi đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc COVID-19, 3 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã ngất xỉu.

Sản phụ này tên Nguyễn Thị V. (22 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), mang thai tuần thứ 35. Ngày 2/8, chị V. đi từ Bình Dương trở về Hà Tĩnh được đưa vào cách ly tập trung, đến ngày 4/8 kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Sau đó, sản phụ được đưa tới bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo điều trị, theo dõi.

Đến 20h tối 7/8, sản phụ có biểu hiện chuyển dạ. Ngay lập tức ê-kíp y bác sĩ được điều động gồm 9 người trực tiếp thực hiện đỡ đẻ.

Em bé nặng 2,5 kg đang được cách ly riêng với mẹ - Ảnh: VTC News

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, sản phụ V. chuyển dạ trong tình trạng nguy cơ cao chảy máu do cơ thể mẹ thiếu máu; suy hô hấp cả mẹ và con do mẹ nhiễm COVID-19, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khó lường trong quá trình sinh, đặt ra nhiều khó khăn, căng thẳng cho toàn ê-kíp.

Bác sĩ thông tin thêm: "Tất cả ê-kíp đều phải mặc đồ bảo hộ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình đỡ đẻ. Sau khi đỡ đẻ cho sản phụ, 3 nhân viên y tế đã ngất xỉu phải chuyển lên phòng cấp cứu".

Sau gần 1 tiếng đồng hồ căng thẳng, ê-kíp đã đỡ đẻ thành công, an toàn cho sản phụ V. Một bé trai nặng 2,5kg chào đời trong niềm vui, xúc động của toàn thể đội ngũ y bác sĩ.

Hiện bé trai được làm xét nghiệm COVID-19, kết quả âm tính. Cháu bé đang được các y bác sĩ chăm sóc, cách ly với mẹ.

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