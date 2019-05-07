Sự việc xảy ra cách đây ít giờ tại khu chung cư cao cấp thuộc quận Bình Thạnh (TP.HCM) khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nam thanh niên Hàn Quốc vì cãi nhau với vợ đã ném tivi từng tầng 40 chung cư xuống đất khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 7/5, thanh niên Hàn Quốc sống tại chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong cơn bực tức, người này đã không ngần ngại ném thẳng chiếc lò vi sóng và ti vi từ nhà mình xuống sân chung cư. May mắn là không có thiệt hại về người.

Chiếc tivi vỡ tan tành - Ảnh: FB Chiếc lò vi sóng cũng vỡ tan, biến dạng - Ảnh: FB Nam thanh niên người Hàn bị bảo vệ khống chế - Ảnh: FB Lực lượng chức năng có mặt tại căn nhà - Ảnh: FB Ban quản lý chung cư, bảo vệ cùng người dân đã nhanh chóng tìm ra vị trí căn nhà của người này và tiến hành khống chế thanh niên, xác minh sự việc. Theo một số nguồn tin, tại thời điểm xảy ra sự việc, có một nữ công nhân vệ sinh đang làm việc dưới dân nhưng rất may không bị thương tích gì. Tuy nhiên, chị đã rất bàng hoàng vì chỉ đứng cách nơi đồ vật rơi khoảng 1 mét.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, thông tin trên đã nhận về vô số bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng. "Có não suy nghĩ không mà làm vậy? Vợ chồng cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ nhưng ném đồ xuống lỡ trúng ai gây chết người thì là chuyện lớn"; "Lấy phải người chồng thế này đúng là khổ một đời"; "Bó tay luôn! May mắn là không ai bị thương"; "Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành động này",..., dân mạng bày tỏ.

Cô gái mặc áo lót cùng váy ngắn ra đường bị cư dân mạng ‘ném đá’: ‘Chắc không còn biết mắc cỡ là gì’ Mặc dù đang ở phố đi bộ đông người nhưng cô gái này vẫn không ngần ngại mặc một chiếc áo lót cùng với chiếc váy ngắn cũn cỡn đi lại mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-nhau-voi-vo-thanh-nien-nem-tivi-tu-tang-40-chung-cu-xuong-dat-khien-co-lao-cong-suyt-chet-324206.html