Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu'

Xã hội 29/04/2019 11:43

Những dòng tin nhắn giữa anh chồng và cô người yêu cũ khiến hội chị em bức xúc, phẫn nộ. "Đàn ông ngoại tình lúc vợ mang thai là độc ác nhất", một dân mạng bình luận.

Khoảng thời gian người phụ nữ mang thai thật sự rất vất vả vì ngoại hình, tâm lý, sức khỏe đều bị biến đổi. Lúc này, người vợ nào cũng cần sự quan tâm, yêu thương vỗ về từ chồng mình. Thế nhưng cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại chịu cú sốc lớn khi phát hiện chồng quan hệ với người yêu cũ ngay trong lúc mình bầu bí. Đọc những đoạn tin nhắn anh chồng "à ơi" với nhân tình, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Mới đây, trong một nhóm kín trên Facebook, người vợ trẻ có nickname B.L.L. uất ức tâm sự: ''Thời buổi con giáp thứ 13 các anh chị ạ. Thật đáng sợ! Vợ bầu bí, chồng qua lại với người yêu cũ.

Chị này là người yêu cũ của chồng em các chị ạ. Chị ta nhắn tin cho chồng em như thế này, vậy mà lúc em nhắn tin nói chuyện thì chị ta bảo là trêu nhau, không có gì với chồng em, còn già mồm dọa ngược lại em là nếu chị ta thích cướp chồng em thì em không đủ tuổi để đương đầu với chị ta nữa chứ.

Ôi, sự thật rành rành ra như thế còn già mồm, không có gì sao mà lại sợ vợ người ta biết? Không có gì mà lại biết chồng em nghe điện thoại của vợ trong khi con khác đang trèo lên người? Không có gì mà à ơi mời gọi rủ đến nhà ngủ rồi bảo em trêu? Các chị em thông thái cho em xin ý kiến với ạ, chuyện rõ như ban ngày mà nó còn cãi không có gì, các chị em tin nổi không ạ?''.

Đi kèm với tâm sự trên là những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh chồng và cô người yêu cũ. Những dòng tin nhắn có nội dung vô cùng thân mật, cả hai còn rủ nhau ân ái chẳng khác nào vợ chồng. Đáng nói, không chỉ cô người yêu cũ "thả thính", cả anh chồng cũng chủ động "đớp thính" hết sức nhiệt tình.

Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu' - Ảnh 1Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu' - Ảnh 2Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu' - Ảnh 3Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu' - Ảnh 4Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu' - Ảnh 5Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu' - Ảnh 6Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu' - Ảnh 7

Dân mạng sôi máu với câu chuyện chồng ngủ với người yêu cũ vì 'vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu' - Ảnh 8
Những đoạn tin nhắn của anh chồng và cô người yêu cũ khiến dân mạng 'sôi máu' - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, những dòng tâm sự của cô vợ đã nhận về vô số bình luận bức xúc, phẫn nộ từ hội chị em. Hầu hết mọi người đều chỉ trích tiểu tam không biết xấu hổ, còn anh chồng thì bội bạc, phản bội vợ ngay trong lúc vợ cần quan tâm, yêu thương nhất.

"Đàn ông phản bội vợ lúc mang thai là độc ác nhất"; "Một tay thì không thể vỗ thành tiếng. Cô người yêu cũ trơ trẽn thật nhưng anh chồng bạn cũng chủ động mà, chẳng xem vợ ra gì"; "Người đáng trách nhất chính là anh chồng"; "Chị vợ đáng thương quá"; "Nhắn tin rủ nhau đi nhà nghỉ mà kêu đùa à? Chắc trẻ con mới tin"..., dân mạng bình luận.

Bên cạnh những lời khuyên chia tay, vẫn có ý kiến cho rằng dù chuyện ngoại tình là đáng lên án, thế nhưng không thể ly hôn quá dễ dàng được vì người vợ đã sắp sinh nở. Khi đã có con thì cha mẹ làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo.

"Bạn cần nói chuyện thẳng thắn với chồng, nếu chồng quá nặng tình với người cũ và vẫn yêu cô ta thì cả 2 nên suy xét lại cuộc hôn nhân này. Còn nếu chỉ là cơn cảm nắng, sự thiếu thốn tình dục nên vụng dại qua đường thì xin là cố gắng cho anh ta một cơ hội. Đàn ông ấy mà, chẳng bao giờ hiểu được sự quan trọng của vợ chỉ đến khi họ mất đi rồi", tài khoản K.L. bình luận.

Mẹ 9X đội nón lá phụ chồng rửa xe, 5 năm sau chồng đền đáp xế sang 4 tỷ đồng

Mẹ 9X đội nón lá phụ chồng rửa xe, 5 năm sau chồng đền đáp xế sang 4 tỷ đồng

5 năm sau lời hứa của chồng không để vợ phải vất vả đội nón, chị Trang đã được sở hữu chiếc xế xịn được chồng mua tặng. Để có thể thực hiện lời hứa này, vợ chồng chị Trang trải qua một thời gian dài khá vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình ngoại tình với người yêu cũ ngoại tình khi vợ mang bầu ngủ với người yêu cũ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 23 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản