Những dòng tin nhắn giữa anh chồng và cô người yêu cũ khiến hội chị em bức xúc, phẫn nộ. "Đàn ông ngoại tình lúc vợ mang thai là độc ác nhất", một dân mạng bình luận.

Khoảng thời gian người phụ nữ mang thai thật sự rất vất vả vì ngoại hình, tâm lý, sức khỏe đều bị biến đổi. Lúc này, người vợ nào cũng cần sự quan tâm, yêu thương vỗ về từ chồng mình. Thế nhưng cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại chịu cú sốc lớn khi phát hiện chồng quan hệ với người yêu cũ ngay trong lúc mình bầu bí. Đọc những đoạn tin nhắn anh chồng "à ơi" với nhân tình, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Mới đây, trong một nhóm kín trên Facebook, người vợ trẻ có nickname B.L.L. uất ức tâm sự: ''Thời buổi con giáp thứ 13 các anh chị ạ. Thật đáng sợ! Vợ bầu bí, chồng qua lại với người yêu cũ.

Chị này là người yêu cũ của chồng em các chị ạ. Chị ta nhắn tin cho chồng em như thế này, vậy mà lúc em nhắn tin nói chuyện thì chị ta bảo là trêu nhau, không có gì với chồng em, còn già mồm dọa ngược lại em là nếu chị ta thích cướp chồng em thì em không đủ tuổi để đương đầu với chị ta nữa chứ. Ôi, sự thật rành rành ra như thế còn già mồm, không có gì sao mà lại sợ vợ người ta biết? Không có gì mà lại biết chồng em nghe điện thoại của vợ trong khi con khác đang trèo lên người? Không có gì mà à ơi mời gọi rủ đến nhà ngủ rồi bảo em trêu? Các chị em thông thái cho em xin ý kiến với ạ, chuyện rõ như ban ngày mà nó còn cãi không có gì, các chị em tin nổi không ạ?''.

Đi kèm với tâm sự trên là những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh chồng và cô người yêu cũ. Những dòng tin nhắn có nội dung vô cùng thân mật, cả hai còn rủ nhau ân ái chẳng khác nào vợ chồng. Đáng nói, không chỉ cô người yêu cũ "thả thính", cả anh chồng cũng chủ động "đớp thính" hết sức nhiệt tình. Những đoạn tin nhắn của anh chồng và cô người yêu cũ khiến dân mạng 'sôi máu' - Ảnh: Facebook Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, những dòng tâm sự của cô vợ đã nhận về vô số bình luận bức xúc, phẫn nộ từ hội chị em. Hầu hết mọi người đều chỉ trích tiểu tam không biết xấu hổ, còn anh chồng thì bội bạc, phản bội vợ ngay trong lúc vợ cần quan tâm, yêu thương nhất. "Đàn ông phản bội vợ lúc mang thai là độc ác nhất"; "Một tay thì không thể vỗ thành tiếng. Cô người yêu cũ trơ trẽn thật nhưng anh chồng bạn cũng chủ động mà, chẳng xem vợ ra gì"; "Người đáng trách nhất chính là anh chồng"; "Chị vợ đáng thương quá"; "Nhắn tin rủ nhau đi nhà nghỉ mà kêu đùa à? Chắc trẻ con mới tin"..., dân mạng bình luận. Bên cạnh những lời khuyên chia tay, vẫn có ý kiến cho rằng dù chuyện ngoại tình là đáng lên án, thế nhưng không thể ly hôn quá dễ dàng được vì người vợ đã sắp sinh nở. Khi đã có con thì cha mẹ làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo. "Bạn cần nói chuyện thẳng thắn với chồng, nếu chồng quá nặng tình với người cũ và vẫn yêu cô ta thì cả 2 nên suy xét lại cuộc hôn nhân này. Còn nếu chỉ là cơn cảm nắng, sự thiếu thốn tình dục nên vụng dại qua đường thì xin là cố gắng cho anh ta một cơ hội. Đàn ông ấy mà, chẳng bao giờ hiểu được sự quan trọng của vợ chỉ đến khi họ mất đi rồi", tài khoản K.L. bình luận.

Mẹ 9X đội nón lá phụ chồng rửa xe, 5 năm sau chồng đền đáp xế sang 4 tỷ đồng 5 năm sau lời hứa của chồng không để vợ phải vất vả đội nón, chị Trang đã được sở hữu chiếc xế xịn được chồng mua tặng. Để có thể thực hiện lời hứa này, vợ chồng chị Trang trải qua một thời gian dài khá vất vả.

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