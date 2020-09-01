Cãi nhau với mẹ, bé gái 13 tuổi ở Đồng Nai uống thuốc diệt cỏ tự tử

Xã hội 01/09/2020 15:59

Trong lúc không làm chủ được bản thân, nữ sinh 13 tuổi ở Đồng Nai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hôm nay (1/9), Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết vừa cứu sống một bệnh nhi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo thông tin trên Báo dân sinh, em N. (13 tuổi, ngụ Đồng Nai) thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, chê bai, cộng thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn dẫn đến tình trạng tâm lý bất ổn. 

Tối 24/8, sau khi cãi nhau với mẹ, N. đã uống thuốc diệt cỏ Paraquat để tự tử. Nạn nhân đau bụng liên tục và nôn ói dịch xanh nhiều lần, được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng Nai để rửa dạ dày, bơm than hoạt tính hấp thu bớt độc tố. Sau đó bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố tiếp tục điều trị. 

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Cãi nhau với mẹ, nữ sinh 13 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh: Báo Dân Sinh

Sau gần 1 tuần tiến hành thay huyết tương và lọc máu, em N. hiện đã qua cơn nguy kịch. Chức năng gan thận đã ổn, chất độc âm tính trong máu và nước tiểu cũng đã định lượng. Dự kiến bệnh nhi sẽ xuất viện trong một vài ngày tới.

Tiếp xúc các y bác sĩ của bệnh viện và chuyên viên tâm lý sau cơn thập tử nhất sinh, vẻ mặt thất thần của em N. đã khởi sắc và tươi tắn hơn. Em tâm sự: "Con chỉ mong mau khoẻ về ăn bữa cơm nhà với cha mẹ, chơi với bạn bè...".

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