Quảng Nam: Giận mẹ, thanh niên 19 tuổi nhờ bạn chở lên cầu rồi bất ngờ nhảy sông tự tử

Xã hội 26/08/2020 11:56

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy sông tự tử. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do giận mẹ.

Sáng nay (26/8), các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn đang tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy sông tự tử.

Nạn nhân được xác định là P.V.N (19 tuổi, trú phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 25/8, N. giận mẹ nên nhờ một người bạn chở lên cầu Kỳ Phú 2 (thuộc địa phận phường An Phú) bằng xe máy. Lúc này, người bạn không hề biết N. có ý định nhảy cầu tự tử

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Khu vực nam thanh niên nhảy sông tự tử - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến cầu Kỳ Phú 2, nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ gieo mình xuống sông trước sự ngỡ ngàng của người bạn. Ngay sau đó, mọi người xung quanh đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay trong tối 25/8, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa tìm được.

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Đến sáng nay, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo thông tin một số người dân chia sẻ trên Người lao động, vào thời điểm xảy ra sự việc, mọi người nhìn thấy nam thanh niên nhảy xuống cầu, bơi được một đoạn rồi mất tích. 

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