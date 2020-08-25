Nam thanh niên giẫm vào mặt, lột quần bạn gái để làm nhục trước mặt nhiều người

Xã hội 25/08/2020 15:14

Sau khi đánh đập bạn gái trong nhà vệ sinh, đối tượng Thế tiếp tục giẫm vào mặt, lột quần nạn nhân để làm nhục.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho biết hiện Công an huyện Yên Dũng cùng các cơ quan chức năng đang tính cực điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Nội Hoàng.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Trọng Thế (sinh năm 1993, trú thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã đánh đập bạn gái và có những hành vi làm nhục.

danh dap ban gai 1
Chân dung nam thanh niên đánh đập, lột quần bạn gái để làm nhục - Ảnh: Internet

Nạn nhân là chị N.T.H (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh). Hiện chị H. đang làm công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung 2, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Theo thông tin trên Người đưa tin, trong thời gian làm đầu bếp tại TP. Bắc Giang, Thế quen biết và nảy sinh tình cảm với chị H. Cả hai thuê phòng trọ sống cùng nhau. Vào ngày 23/8, Thế về nhà trọ không thấy chị H. nên đi đến căn nhà tại thôn Chiền, xã Nội Hoàng để tìm.

Khi thấy xe chị H. đậu trước cửa căn nhà thuê này, Thế dừng lại, đi vào trong thì nhìn thấy 6 thanh niên đang ngồi ăn uống. Thế hỏi tìm chị H. thì biết bạn gái đang đi vệ sinh. Ngay sau đó, đối tượng đã lao vào trong đấm đá, đập đầu chị H. vào van nước và bồn vệ sinh.

Không dừng lại ở đó, trong cơn tức giận, gã còn túm tóc kéo bạn gái ra đường. Thế dùng chân giẫm vào mặt nhiều lần, thậm chí còn lột quần nạn nhân. Sau khi được mọi người can ngăn, Thế bỏ đi nhưng sau đó đã quay lại, lấy điện thoại chị H. rồi ra về. Trên đường về, Thế đập hỏng chiếc điện thoại này. Sau đó khoảng 30 phút, đối tượng cùng 2 thanh niên khác quay lại hiện trường để lấy chiếc xe máy của chị H.

Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích bầm tím khắp người. 

Ngay sau khi phát hiện trên Facebook của 1 cá nhân có đăng clip về 1 phụ nữ bị đánh đập dã man, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin vụ việc.

Đến khoảng 20 giờ ngày 24/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Thế về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể 2 bé trai mất tích, để lại dép bên bờ sông

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể 2 bé trai mất tích, để lại dép bên bờ sông

Sau khi phát hiện 2 cháu bé mất tích, người thân đã nhanh chóng đi tìm. Khi đến khu vực bờ sông, mọi người phát hiện quần áo và dép của 2 cháu bé. Hiện thi thể của cả hai đã được tìm thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   cố ý gây thương tích Bắc Giang đánh người yêu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 17 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 6 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 24 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản