Nam thanh niên giẫm vào mặt, lột quần bạn gái để làm nhục trước mặt nhiều người

Sau khi đánh đập bạn gái trong nhà vệ sinh, đối tượng Thế tiếp tục giẫm vào mặt, lột quần nạn nhân để làm nhục.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho biết hiện Công an huyện Yên Dũng cùng các cơ quan chức năng đang tính cực điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Nội Hoàng.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Trọng Thế (sinh năm 1993, trú thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã đánh đập bạn gái và có những hành vi làm nhục.

Chân dung nam thanh niên đánh đập, lột quần bạn gái để làm nhục - Ảnh: Internet

Nạn nhân là chị N.T.H (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh). Hiện chị H. đang làm công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung 2, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Theo thông tin trên Người đưa tin, trong thời gian làm đầu bếp tại TP. Bắc Giang, Thế quen biết và nảy sinh tình cảm với chị H. Cả hai thuê phòng trọ sống cùng nhau. Vào ngày 23/8, Thế về nhà trọ không thấy chị H. nên đi đến căn nhà tại thôn Chiền, xã Nội Hoàng để tìm.

Khi thấy xe chị H. đậu trước cửa căn nhà thuê này, Thế dừng lại, đi vào trong thì nhìn thấy 6 thanh niên đang ngồi ăn uống. Thế hỏi tìm chị H. thì biết bạn gái đang đi vệ sinh. Ngay sau đó, đối tượng đã lao vào trong đấm đá, đập đầu chị H. vào van nước và bồn vệ sinh.

Không dừng lại ở đó, trong cơn tức giận, gã còn túm tóc kéo bạn gái ra đường. Thế dùng chân giẫm vào mặt nhiều lần, thậm chí còn lột quần nạn nhân. Sau khi được mọi người can ngăn, Thế bỏ đi nhưng sau đó đã quay lại, lấy điện thoại chị H. rồi ra về. Trên đường về, Thế đập hỏng chiếc điện thoại này. Sau đó khoảng 30 phút, đối tượng cùng 2 thanh niên khác quay lại hiện trường để lấy chiếc xe máy của chị H.

Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích bầm tím khắp người.

Ngay sau khi phát hiện trên Facebook của 1 cá nhân có đăng clip về 1 phụ nữ bị đánh đập dã man, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin vụ việc.

Đến khoảng 20 giờ ngày 24/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Thế về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể 2 bé trai mất tích, để lại dép bên bờ sông Sau khi phát hiện 2 cháu bé mất tích, người thân đã nhanh chóng đi tìm. Khi đến khu vực bờ sông, mọi người phát hiện quần áo và dép của 2 cháu bé. Hiện thi thể của cả hai đã được tìm thấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-giam-vao-mat-lot-quan-ban-gai-de-lam-nhuc-truoc-mat-nhieu-nguoi-377445.html