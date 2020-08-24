Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ người phụ nữ bại liệt bị sát hại.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Thoại (ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) để làm rõ vụ việc người phụ nữ bại liệt bị sát hại tại địa phương.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 23/8, cơ quan chức năng nhận được tin báo về một trường hợp tử vong bất thường. Nạn nhân là bà N.T.K.T (58 tuổi, ngụ ngã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) - một nạn nhân bị liệt nửa người suốt nhiều năm nay.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, công an nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tủ gỗ nhà nạn nhân bị phá khóa, đồ đạc bị bới tung. Sau quá trình truy vết, tìm chứng cứ, công an xác định hung thủ gây án là đối tượng Nguyễn Quang Thoại nên khẩn trương truy bắt.

Nghi phạm trong vụ người phụ nữ bị sát hại tại Lâm Đồng bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Internet

Người dân phát hiện đối tượng Thoại lẩn trốn vào vườn cà phê nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Di Linh huy động lực lượng vây bắt thành công nghi phạm.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thoại khai nhận, khoảng 6h ngày 23/8, đối tượng dùng xà beng cạy cửa vào nhà, thấy người phụ nữ nằm ngủ trên giường. Bà T. phát hiện hô hoán, Thoại đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau đó Thoại dùng xà beng cạy tủ trong phòng, lục lọi lấy được 1 hộp nhỏ mang ra ngoài vườn kèm theo nhẫn, dây chuyền và điện thoại. Thoại tiếp tục quay vào nhà để trộm thì bị chồng bà T. phát hiện nên chạy trốn vào vườn cafe trong khu vực.

Tại địa phương, Nguyễn Quang Thoại là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, đối tượng từng đột nhập nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm cắp vịt. Khi bị Công an xã Gia Hiệp truy bắt, Thoại đã dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an bị thương. Gây án xong, đối tượng đã trốn khỏi địa phương, đến nay trở về gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này.

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