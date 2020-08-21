Lợi dụng lúc chồng chị M. không có nhà, 2 gã “yêu râu xanh” đột nhập vào nhà, hiếp dâm tập thể nạn nhân. Một trong 2 thủ phạm là người yêu cũ của nạn nhân.

Mới đây, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hờ A Lái và Hờ A Chầu (cùng sinh năm 1998) về hành vi hiếp dâm tập thể một phụ nữ tại bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ.

Hai gã "yêu râu xanh" đã hiếp dâm người phụ nữ tên L.T.M (sinh năm 1997, ngụ bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông). Theo đó, vào rạng sáng 13/8, trong lúc chị M. đang ngủ cùng 2 con nhỏ bất ngờ bị Lái và Chầu đột nhập vào nhà, khống chế, hãm hiếp nhiều lần.

Hai thanh niên hiếp dâm tập thể người phụ nữ 2 con - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Điện Biên Đông đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phì Nhừ để điều tra, xác định các đối tượng và tiến hành vận động cả hai ra đầu thú.

Theo thông tin trên Người lao động, cả hai đều đã ly hôn vợ và không có nghề nghiệp ổn định. Cũng theo nguồn tin trên, 1 trong 2 đối tượng là người yêu cũ của M.

Về phần nạn nhân, chị M. đã có 2 con, hiện chồng đang phải chấp hành án liên quan đến ma túy.

Phẫn nộ lời khai của 2 gã ‘yêu râu xanh’ cưỡng bức bà mẹ 2 con suốt nhiều giờ liền Tại cơ quan điều tra, 2 gã “yêu râu xanh” đã thừa nhận hành vi hiếp dâm. Được biết nạn nhân đã có gia đình, hiện đang nuôi 2 con nhỏ.

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