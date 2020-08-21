Thái Nguyên: Cô gái bị ‘phi công trẻ’ kém 8 tuổi sát hại dã man trong đêm vì mâu thuẫn tình cảm

Tin nóng 21/08/2020 16:15

Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Thọ mang dao đến sát hại người tình tại phòng trọ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hoàng Mạnh Thọ (sinh năm 1990, trú xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi giết người. Theo đó, đối tượng đã sát hại người tình hơn mình 8 tuổi tại phòng trọ. Nạn nhân được xác định là chị N.T.H (sinh năm 1982, tạm trú phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên). 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 19/8, Thọ mang theo dao đến phòng trọ tìm chị H. Vừa nhìn thấy người tình, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Thọ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

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Vì mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Thọ sát hại người tình ngay trong đêm - Ảnh: Internet

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên chị H. đã tử vong.

Nhận được thông tin vụ án mạng nghiêm trọng, Công an thị xã Phổ Yên cùng Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Thọ đã đến trụ sở Công an thị xã Phổ Yên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Thọ và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, vì xảy ra nhiều mâu thuẫn, Thọ đã dùng dao chém chết người tình.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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