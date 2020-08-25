Sau khi phát hiện 2 cháu bé mất tích, người thân đã nhanh chóng đi tìm. Khi đến khu vực bờ sông, mọi người phát hiện quần áo và dép của 2 cháu bé. Hiện thi thể của cả hai đã được tìm thấy.

Trao đổi với báo chí, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé mất tích vào chiều hôm qua.

Trước đó, vào chiều 24/8, 2 bé Q.M (10 tuổi) và C.H (8 tuổi), trú thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây cùng nhau đi chơi. Đến tối, người thân không thấy 2 em về nhà nên đi tìm.

Người dân phát hiện quần áo, dép của 2 cháu bé mất tích trên bờ sông - Ảnh: Internet

Vì lo lắng 2 con bị bắt cóc nên người thân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, huy động lực lượng tìm kiếm. Khi mọi người tìm đến khu vực sông Ngàn Phố chảy qua địa bàn xã này thì phát hiện quần áo và dép của cả hai trên bờ.

Ngay sau đó, mọi người nhận định rằng có thể 2 đứa trẻ bị đuối nước nên tập trung tìm kiếm tại khu vực sông Ngàn Phố. Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng đã cùng nhau tìm kiếm trên diện rộng.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể cháu Q.M. đã được tìm thấy tại khu vực giáp ranh giữa xã Sơn Tây và xã Quang Diệm. Thi thể bé H. cũng được phát hiện vào sáng nay.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương

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