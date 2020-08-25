Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ 2 vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ tại Đắk Lắk.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ xảy ra tại địa phương.

Nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị Hằng (43 tuổi) và ông Nguyễn Hữu Thắng (50 tuổi, chồng bà Hằng).

Khu vực người dân phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng hôm qua (24/8), bà H’Bai Êban (52 tuổi, ngụ hẻm 434 đường Y Moan, TP Buôn Ma Thuột) đi kiểm tra khu nhà trọ. Khi đến phòng bà Hằng, bà Êban phát hiện người phụ nữ này đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng ngoài.

Ngay sau đó, bà Êban đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Khi mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện thêm ông Thắng cũng treo cổ tử vong ở phòng vệ sinh.

Theo thông tin trên Người lao động, 2 vợ chồng nạn nhân bị bệnh và rất thương nhau. Bà Hằng bị tai biến mạch máu não, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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