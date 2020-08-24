TP.HCM: Người thân bàng hoàng phát hiện chủ quán cà phê treo cổ trong nhà, để lại thư tuyệt mệnh

Xã hội 24/08/2020 15:32

Người cô đến nhà tìm thì phát hiện anh P. treo cổ trong nhà nên hô hoán nhờ người giúp đỡ. Tại hiện trường, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Mới đây, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông treo cổ trong nhà vào chiều 23/8 vừa qua.

Nạn nhân được xác định là anh L.P.N (36 tuổi, quê Bình Định), chủ quán cà phê nằm ở cuối đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, cô của anh N. (60 tuổi) đến tìm thì phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ nên hô hoán cầu cứu.

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Khu vực người dân phát hiện anh P. treo cổ trong nhà - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân xung quanh chạy đến kiểm tra thì phát hiện anh P. đã tử vong. Nhận được tin báo, công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chai rượu đã uống hết và lá thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân để lại với nội dung buồn nhiều chuyện trong cuộc sống.

Được biết, căn nhà trên do người cô ruột của anh P. đứng tên. Hiện anh đang sống chung với vợ và con gái nhỏ 5 tuổi, kinh doanh quán cà phê.

Cách đây vài ngày, người vợ đã về Bình Định. Vào thời điểm xảy ra sự việc, con gái của anh P. vẫn đang ở trong nhà. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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