Long An: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh chiếc xe máy bên vệ đường

Xã hội 24/08/2020 11:32

Đang đi trên đường, người dân phát hiện người đàn ông tử vong bất thường, nằm cạnh chiếc xe máy bên vệ đường.

Trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã xác định được danh tính của người đàn ông tử vong bất thường trên địa bàn.

Theo thông tin trên giấy tờ tùy thân, bước đầu nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Đoàn (36 tuổi, ngụ huyện Bến Lức).

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Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường tại Long An - Ảnh: Internet

Trước đó vào tối 23/8, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông nằm bên vệ đường Nguyễn Văn Tiếp, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi người dân đến giúp thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. 

Theo thông tin trên Người lao động, trên cơ thể nạn nhân có nhiều dấu chấn thương, đôi dép và mắt kính văng ra khá xa. Cách đó khoảng 1m là chiếc xe máy mang biển số 63B6.139.79 không trầy xước hoặc hư hỏng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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