Sau khi gọi điện thông báo với người nhà sẽ nhảy sông tự tử, nam thanh niên bỏ lại xe máy trên cầu và “biến mất”. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ nghi vấn nam thanh niên bỏ xe máy SH trên cầu, nhảy sông tự tử trên địa bàn.

Theo thông tin trên Dân Việt, trước đó vào khoảng 6 giờ sáng 22/8, Ban quản lý cầu Vĩnh Thịnh thông báo đến Công an xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tại cột đèn 31A, cầu Vĩnh Thịnh có 1 xe máy SH mang biển số Vĩnh Phúc dựng vào thành cầu, chìa khóa vẫn cắm ở xe, không có người, nghi nhảy cầu tự tử.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nghi vấn nam sinh nhảy sông tự tử - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh. Qua kiểm tra, chính quyền địa phương phát hiện trong cốp xe có 1 thẻ sinh viên, 1 bảo hiểm xe mang tên N.V.Q (sinh năm 1994, trú tại Tạo Phú, Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cũng theo nguồn tin trên, đến buổi chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ với người nhà nạn nhân thì biết được thanh niên này đã gọi về nhà thông báo sẽ đi tự tử.

Ngay sau đó, Công an xã Đường Lâm đã tạm giữ xe máy, đồng thời liên hệ với gia đình nạn nhân. Hiện cơ quan CSĐT Công an Thị xã Sơn Tây vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm Q.

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