Sau nhiều lần gọi nhưng cô bé không trả lời, người thân leo lên gác tìm thì phát hiện bé gái 12 tuổi treo cổ tự tử.

Trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí mới đây, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 12 tuổi treo cổ tự tử tại một căn nhà trọ trên đường An Sơn 02, xã An Sơn.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22/8, ba mẹ gọi bé gái 12 tuổi (quê An Giang) nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Sau đó, người thân leo lên gác tìm kiếm thì mới tá hỏa phát hiện bé gái đang trong tư thế treo cổ. Mặc dù gia đình đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu nhưng khi xe đến thì nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, người thân cũng đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Khu vực người dân phát hiện bé gái treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Thông tin trên Tiền phong cho biết, bé gái cùng ba mẹ sống trong một căn phòng trọ. Gia đình có thuê một ki ốt để buôn bán tạp hóa. Thời gian gần đây, do chơi điện thoại quá nhiều nên bé thường bị ba mẹ la rầy.

Đến 21 giờ tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự.

Lời khai của nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi tại Bắc Ninh: Do hiếm muộn nên bắt về làm con nuôi Tại cơ quan điều tra, nữ nghi phạm trong vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi tại Bắc Ninh khai từng bị sảy thai, sợ chồng "hờ" biết nên muốn bắt bé về làm con nuôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-nguoi-than-bang-hoang-phat-hien-be-gai-12-tuoi-treo-co-tu-tu-trong-phong-tro-377249.html