Lời khai của nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi tại Bắc Ninh: Do hiếm muộn nên bắt về làm con nuôi

Xã hội 23/08/2020 06:36

Tại cơ quan điều tra, nữ nghi phạm trong vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi tại Bắc Ninh khai từng bị sảy thai, sợ chồng "hờ" biết nên muốn bắt bé về làm con nuôi.

Tối 22/8, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (sinh năm 1987, trú tại Tuyên Quang) vì nghi có liên quan đến vụ bắt cóc bé trai tại Công viên Nguyễn Văn Cừ ở TP. Bắc Ninh.

Nạn nhân là bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, ở TP Bắc Ninh). Được biết, Thu và Đặng là vợ chồng hờ, hiện đang sống chung với nhau. Tại cơ quan điều tra, Bằng khai Thu là người bắt cóc bé Bảo. Khi gặp mặt, Bằng thấy Thu dẫn theo bé Bảo.

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Hai nghi phạm trong vụ bắt cóc bé trai tại Bắc Ninh - Ảnh: Internet

Theo thông trên Công an nhân dân, Thu bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay, trước khi rời nhà đối tượng có thai. Sau khi trở về, để chồng “hờ” không nghi ngờ việc bị hư thai, Thu đã bắt cóc cháu Gia Bảo để nhận làm con mình. Cũng theo nguồn tin trên, người phụ nữ này không có nghề nghiệp ổn định, từng đi một số nơi tìm các cháu bé để bắt cóc. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Thu “nhắm” vào cháu Gia Bảo.

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Thu khai bắt bé Bảo về làm con nuôi - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ ngày 21/8, bé Nguyễn Cao Gia Bảo được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh chơi. Tại đây, anh Nguyễn Văn Hưng (bố bé Bảo) để con ở khu vui chơi rồi sang quán gọi thức uống. Vài phút sau quay lại, anh không tìm thấy con đâu nên hô hoán bảo vệ, người dân cùng tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Bắc Ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và các cơ quan trên địa bàn các phường cùng người thân của cháu bé để tìm kiếm.

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Tối 22/8, bé Bảo đã được tìm thấy - Ảnh: Internet

 Khoảng 22 giờ tối 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tìm thấy cháu Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thu).

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