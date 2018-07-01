Cách cô gái trị chồng hay ‘thả thính’ khiến chị em không khỏi thán phục

Những tin nhắn này mặc dù không quá ngọt ngào nhưng cũng mang đầy ý tán tỉnh.

Đọc được tin nhắn chồng nhắn cho cô gái khác, thay vì lồng lộn ghen tuông, người vợ này đã viết tất cả tin nhắn đó lên người chồng khi ngủ.

Hihi thật mà.

Eo xinh thế, em cười xinh anh kết.

Nụ cười thế này chắc đanh đá lắm đây.

Em hiền lắm.

Hiền như bụt luôn

Sao anh biết

Anh đoán thế..”

Đây là một đoạn tin nhắn ngắn mà người vợ viết lên bụng chồng khi ngủ để trừng trị tội hay “thả thính” gái lạ lung tung.

Hình ảnh người chồng bị vợ viết chi chít lên người khi ngủ vì tội dám đi 'thả thính' gái - Ảnh: Facebook

Câu chuyện này không phải do “chính chủ” đăng lên mà do em gái người vợ cảm thấy hài hước nên mới kể lại.

"Khi chồng của chị mình suốt ngày lén lút nhắn tin với gái, nhưng chị không bắt được., và lúc nào ông ấy cũng xoen xoét bảo là anh chỉ yêu mỗi vợ, gái gú với anh chẳng là gì hết.

Câu chuyện được em gái người vợ chia sẻ lại trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Cho đến một ngày chị mình mò được mật khẩu Facebook thế là đọc được cái cảnh ông ấy tán gái. Tức quá đêm ngủ chị viết hết đoạn hội thoại lên người không chừa một chỗ (đây mới chỉ là một ít thôi đấy). Bà ấy còn viết cả lên mặt cơ. Rồi sau lần đấy, mình không thấy anh rể thả thính hay thả bả nữa, đến mệt”, câu chuyện D.M kể kèm theo bức ảnh người chồng bị vẽ chi chít lên người.

Hình ảnh này sau khi được đăng tải trong một nhóm kín đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người để lại bình luận bên dưới bức ảnh. Hầu hết mọi người đều khen người vợ này cao tay khi giải quyết tật “thả thính” của chồng bằng cách hài hước như thế này. Một số khác lại xem đây là bài học kinh nghiệm để các chị em học hỏi làm theo.

Bài viết được cư dân mạng đặc biệt quan tâm - Ảnh chụp màn hình

“Được đấy, mình sẽ học cách này để ổng vừa ngủ dậy đã thấy răn đe”, N.Đ bình luận.

“Mình tưởng phải xăm lên trán cho chừa luôn chứ. Như vậy là còn quá nhẹ rồi”, D.M cho rằng xử như vậy là còn quá nhẹ với những ông chồng lăng nhăng.