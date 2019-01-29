Bức ảnh người chồng lam lũ vào shop thời trang mua quần áo Tết cho vợ con khiến nhiều người cảm động

Xã hội 29/01/2019 19:27

Người đàn ông với dáng vẻ gầy gò, quần áo lấm lem và gương mặt có phần khắc khổ vào shop thời trang mua quần áo cho vợ con khiến nhiều người cảm động.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh bình dị về một người đàn ông ăn mặc lam lũ vào chọn mua quần áo thời trang cho vợ con ngày giáp Tết.

"Sáng nay bán cho chú này mà cảm động lắm. Chú nói nãy giờ ghé shop mà không có dám bước vào. Bởi vì ăn mặc thấy ghê quá sợ người bán hàng không tiếp. Bộ shop mới làm cửa kính lại hả cô? Chú không dám đẩy sợ dơ cái cửa.

Vì thế chú cứ đứng lóng ngóng nãy giờ. Chú nói lúc trước chú vô shop bên sắm đồ cho đứa con mà nhân viên không tiếp. Chú bảo mấy cô ở đây dễ thương không nhìn khách bề ngoài.

Chú bảo chú làm cực cả năm để dành tiền sắm đồ tốt cho vợ với con gái nên vô shop này mua. Năm ngoái chú mua rồi mặc đến giờ còn mới. Chú bảo không vừa cô cho chú đổi nghen. Nghe xong bán xả hàng cuối năm cho chú luôn. Thương nhất là đàn ông lo cho vợ cho con. Thương chú quá, người đàn ông của năm đây ạ", chủ nhân bức ảnh chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Bức ảnh người chồng lam lũ vào shop thời trang mua quần áo Tết cho vợ con khiến nhiều người cảm động - Ảnh 1
Người đàn ông với dáng vẻ gầy gò, quần áo lấm lem và gương mặt có phần khắc khổ... - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, câu chuyện trên nhận về gần 60 ngàn lượt thích cùng vô số bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cảm động trước tình cảm chân thành của người đàn ông lam lũ dành cho vợ con ngày Tết.

Bức ảnh người chồng lam lũ vào shop thời trang mua quần áo Tết cho vợ con khiến nhiều người cảm động - Ảnh 2
...vào shop thời trang mua quần áo cho vợ con khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Facebook

"Hình ảnh này khiến mình rơi nước mắt vì nhớ ba. Ba mình làm nghề sửa xe nên người lúc nào cũng lấm lem. Hồi mình còn nhỏ, ba đến trường đón mình đi học về bằng bộ quần áo dính dầu nhớt khiến bạn bè nhìn mình rồi chỉ trỏ rất nhiều. Thế nhưng mình chưa từng cảm thấy xấu hổ vì điều đó, trái lại càng biết ơn ba vì đã chịu nhiều cực khổ nuôi mình khôn lớn. Sắp Tết rồi, mong được về với ba quá", tài khoản T.T. bình luận.

"Chúc chú cùng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đúng là nghèo tiền nghèo bạc nhưng giàu tình cảm", tài khoản M.A. bày tỏ.

Bức ảnh người chồng lam lũ vào shop thời trang mua quần áo Tết cho vợ con khiến nhiều người cảm động - Ảnh 3
Bức ảnh ấm áp chiều giáp Tết nhận được lượng like khủng từ cư dân mạng - Ảnh: Facebook

"Nhìn chú lại nhớ bố của con, ước gì con còn có bố, để được bố quan tâm như thế này. Thèm cảm giác này vô cùng. Cảm ơn cuộc sống vì có những người bố, người chồng như chú", tài khoản C.L. viết.

Hiện câu chuyện trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   câu chuyện cảm động chồng nghèo

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