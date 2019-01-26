Đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán trà sữa, liên tục phát ra âm thanh nhạy cảm khiến mọi người đỏ mặt

Hành động vô ý thức của đôi bạn trẻ trong quá trà sữa khiến nhiều người bức xúc.

Thời gian qua cộng đồng mạng không ít lần dậy sóng bởi những câu chuyện về ý thức nơi công cộng của các bạn trẻ. Chẳng những thể hiện tình cảm thái quá chốn đông người, một số bạn trẻ sẵn sàng biến tất cả thành người vô hình để bản thân vô tư sờ soạng, ân ái nhau. Mới đây, câu chuyện đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán trà sữa, liên tục phát ra âm thanh nhạy cảm lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng nhức mắt. Theo chủ nhân bức ảnh, dù trong quán đang có không ít khách nhưng đôi bạn trẻ vẫn hồn nhiên nằm dài ra ghế, ôm ấp sờ mó nhau bất chấp những ánh nhìn kỳ thị. Thỉnh thoảng cả hai lại phát ra những âm thanh nhạy cảm khiến người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh này nhận về vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng. "Không hiểu mấy bạn trẻ nghĩ gì mà hành động phản cảm như vậy"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao"; "Quá vô văn hóa"; "Vừa vô ý thức vừa 'trẻ trâu'. Bó tay!"..., dân mạng bày tỏ. Hành động thiếu ý thức của đôi trẻ khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái mặc váy ngắn ngồi trên xe máy cùng chàng trai đứng đối diện thản nhiên ân ái như chỗ không người được dân mạng thi nhau chia sẻ. Nam thanh niên liên tục sờ soạng lên vùng nhạy cảm của bạn gái, còn cô gái cũng hưởng ứng, không có bất kì sự phản kháng nào. Đáng nói, khi có một người đàn ông đi qua phát hiện sự việc và gợi ý họ nên "đi nhà nghỉ" thì nữ chính thản nhiên đáp trả: "Nhà em nghèo không có tiền đi nhà nghỉ". Đôi nam nữ thản nhiên ân ái giữa đường - Ảnh cắt từ clip Khi bị người này dùng đèn xe máy rọi vào đúng vị trí nhạy cảm đang "hành sự", cô gái vô tư bày tỏ: "Anh soi thế thì sao tụi em tiện làm được". Trước phản ứng của cô gái, người đàn ông đi đường giễu cợt lại: "Làm đi, anh bấm đèn cho mà làm. Dám không? Cậu này liệu có dám? Yêu nhau mà lại sợ à?". Khi được hỏi, cô gái trẻ cho biết mình sinh năm 1995, đồng thời xưng hô với nam thanh niên kia là vợ chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-nam-nu-nam-de-len-nhau-trong-quan-tra-sua-lien-tuc-phat-ra-am-thanh-nhay-cam-khien-moi-nguoi-do-mat-313082.html