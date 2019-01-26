Đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán trà sữa, liên tục phát ra âm thanh nhạy cảm khiến mọi người đỏ mặt

Xã hội 26/01/2019 14:27

Hành động vô ý thức của đôi bạn trẻ trong quá trà sữa khiến nhiều người bức xúc.

Thời gian qua cộng đồng mạng không ít lần dậy sóng bởi những câu chuyện về ý thức nơi công cộng của các bạn trẻ. Chẳng những thể hiện tình cảm thái quá chốn đông người, một số bạn trẻ sẵn sàng biến tất cả thành người vô hình để bản thân vô tư sờ soạng, ân ái nhau.

Mới đây, câu chuyện đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán trà sữa, liên tục phát ra âm thanh nhạy cảm lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng nhức mắt. Theo chủ nhân bức ảnh, dù trong quán đang có không ít khách nhưng đôi bạn trẻ vẫn hồn nhiên nằm dài ra ghế, ôm ấp sờ mó nhau bất chấp những ánh nhìn kỳ thị. Thỉnh thoảng cả hai lại phát ra những âm thanh nhạy cảm khiến người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh này nhận về vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng. "Không hiểu mấy bạn trẻ nghĩ gì mà hành động phản cảm như vậy"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao"; "Quá vô văn hóa"; "Vừa vô ý thức vừa 'trẻ trâu'. Bó tay!"..., dân mạng bày tỏ.

Đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán trà sữa, liên tục phát ra âm thanh nhạy cảm khiến mọi người đỏ mặt - Ảnh 1

Hành động thiếu ý thức của đôi trẻ khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái mặc váy ngắn ngồi trên xe máy cùng chàng trai đứng đối diện thản nhiên ân ái như chỗ không người được dân mạng thi nhau chia sẻ. Nam thanh niên liên tục sờ soạng lên vùng nhạy cảm của bạn gái, còn cô gái cũng hưởng ứng, không có bất kì sự phản kháng nào. Đáng nói, khi có một người đàn ông đi qua phát hiện sự việc và gợi ý họ nên "đi nhà nghỉ" thì nữ chính thản nhiên đáp trả: "Nhà em nghèo không có tiền đi nhà nghỉ".

Đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán trà sữa, liên tục phát ra âm thanh nhạy cảm khiến mọi người đỏ mặt - Ảnh 2
Đôi nam nữ thản nhiên ân ái giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Khi bị người này dùng đèn xe máy rọi vào đúng vị trí nhạy cảm đang "hành sự", cô gái vô tư bày tỏ: "Anh soi thế thì sao tụi em tiện làm được". Trước phản ứng của cô gái, người đàn ông đi đường giễu cợt lại: "Làm đi, anh bấm đèn cho mà làm. Dám không? Cậu này liệu có dám? Yêu nhau mà lại sợ à?". Khi được hỏi, cô gái trẻ cho biết mình sinh năm 1995, đồng thời xưng hô với nam thanh niên kia là vợ chồng.

'Mây mưa' trong nhà nghỉ với 2 kiều nữ, cụ ông 72 tuổi nhẵn túi vì viên thuốc 'sung mãn'

'Mây mưa' trong nhà nghỉ với 2 kiều nữ, cụ ông 72 tuổi nhẵn túi vì viên thuốc 'sung mãn'

Hai người phụ nữ lập mưu rủ bạn tình 72 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ, sau đó chuốc thuốc ngủ rồi cướp tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   hành động phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 37 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 50 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày